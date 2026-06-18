Cek Fakta: Klaim Video Demo Mahasiswa UI 12 Juni 2026 Tidak Benar, Lokasi di Kramat Kwitang Bukan Bundaran HI

Cek Fakta Liputan6.com membuktikan bahwa klaim video yang menampilkan situasi demo mahasiswa UI di Jakarta 12 Juni 2026 adalah tidak benar. Video yang berisi kerumunan dengan bangunan bertingkat dan dua mobil merah sebenarnya direkam di Kramat Kwitang, bukan di lokasi aksi yang direncanakan di Bundaran HI atau Gedung DPR. BEM UI memang mengajak demo di Monas, Bundaran HI, dan DPR, namun gambar dalam klaim tidak menunjukkan kegiatan tersebut.

Klaim video yang beredar menunjukkan situasi demo mahasiswa Universitas Indonesia (UI) di Jakarta pada 12 Juni 2026. Video tersebut menampilkan kerumunan orang di ruangan terbuka dengan latar belakang bangunan bertingkat yang memiliki tulisan serta kepulan asap hitam.

Pada momen yang sama, dua mobil merah terlihat berjalan membelah kerumunan menuju arah kepulan asap tersebut. Mahasiswa UI yang turun ke jalan_rela panas-panas san untuk demonstrasi di gedung DPR agar tidak terjadi Indonesia gelap. Mereka berharap para aktivis BEM UI yang mewakili suara aspirasi masyarakat ini dapat membuahkan hasil maksimal dan semua tuntutan tercapai. Cek Fakta Liputan6.com melakukan penelusuran terhadap klaim video tersebut dengan menangkap layar video untuk verifikasi menggunakan Google Image.

Penelusuran mengarah pada sejumlah gambar bangunan bertingkat yang identik dalam klaim video, termasuk situs ayo.co.id. Dilanjutkan dengan Google Search menggunakan kata kunci 'demo mahasiswa UI di Jakarta 12 Juni 2026', ditemukan beberapa situs termasuk artikel yang dimuat Liputan6.com pada 12 Juni 2026. Artikel itu berisi tentang rencana Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) dan elemen mahasiswa lainnya menggelar aksi demo di beberapa titik di Jakarta, khususnya di kawasan Monas, Bundaran HI, dan juga akan bergerak ke Gedung DPR/MPR.

Kapolres Metro Jakarta Pusat melalui Kasise Humas Iptu Erlyn Sumantri menyebutkan bahwa rencana awal aksi hanya dipusatkan di Monas dan Bundaran HI. Namun, terjadi perubahan tujuan tambahan ke gedung DPR/MPR. Berdasarkan hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, klaim video situasi demo mahasiswa UI di Jakarta 12 Juni 2026 tidak benar. Lokasi dalam video tersebut sebenarnya berada di wilayah Kramat Kwitang, Jakarta, sedangkan demonstrasi mahasiswa UI yang seharusnya berlangsung di kawasan Bundaran HI.

Dengan demikian, gambar dalam video tidak menunjukkan lokasi aksi demo UI yang dijanjikan. Kerja sama dengan pihak manapun tidak akan mempengaruhi independensi verifikasi. Jika memiliki informasi seputar hoaks yang ingin ditelusuri dan diverifikasi, dapat menghubungi email cekfakta.liputan6@kly.id. Cek Fakta: Tidak Benar - Link Pendaftaran BSU dari Kemnaker





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Cek Fakta Demo Mahasiswa UI Jakarta 12 Juni 2026 Hoaks Video Kramat Kwitang

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