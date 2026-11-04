Berita menyatakan klaim Kapolri Listyo Sigit Prabowo tentang hilangnya barang bukti sabu dan perintah menangkap Jokowi itu palsu. Verifikasi menunjukkan tidak ada bukti. Artikel ini menegaskan fakta yang benar.

Perkataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengenai hilangnya barang bukti sabu karena cuaca panas serta perintah memaksa mantan Presiden Jokowi untuk menyerahkan ijazah asli, tidak memiliki dasar fakta. Verifikasi oleh tim Cek Fakta Liputan6 menyatakan dua klaim tersebut bersifat palsu.

Bagaimana Hiburan Hoaks Terbuka

Postingan pertama yang menampakkan foto Listyo Sigit Prabowo diperkirakan berisi caption "Barang bukti sabu terkadang hilang karena cuaca panas" bersifat tidak terverifikasi. Sumber media Antara tidak pernah memuat artikel manapun yang mengonfirmasi bahwa Pak Listyo mempublikasikan atau mengelola sejenis kauksi. Pihak Kepolisian tidak menjabat publik untuk mengakui atau menolak pemberitahuan semacam itu.

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Selanjutnya, klaim beredar di media sosial bahwa Prabowo memerintahkan Kapolri mengambil Jokowi jika tidak menyerahkan ijazah asli berasal dari artikel yang tidak dapat ditemukan di arsip resmi Infranet Indonesia. Akun aslinya tidak mengunggah atau mendiskusikan hal tersebut. Artinya, publikasi tersebut merupakan konten buatan.

Posisi Resmi Kapolri dan Pemerintah

Setelah ditanyakan, Jenderal Listyo Sigit Prabowo melalui perwakilan media menolak ingin diwakili "Karena kami tidak pernah memerintahkan hal seperti itu". Pernyataan tersebut sesuai dengan kebijakan Polisi yang menegaskan bahwa Hingga penggunaan istilah "tangkap" melanggar hak asasi manusia dan tidak diijinkan tanpa proses hukum.

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Presiden Jokowi melalui Staf Khususnya memverifikasi tidak ada perintah hukum apa pun terkait perolehan ijazah. Kemenkumham memuat catatan rezensi bahwa tidak ada dokumen sponsor yang merujuk kepada tanggapan Prabowo yang dimaksud. Akibatnya, persamaan klaim 'tangkap Jokowi' hanya aspek konspirasi dan tidak didukung data apapun.

Dampak Sosial dan Reaksi Masyarakat

Hoaks beredar ini menimbulkan ketegangan di kalangan masyarakat yang merasa tergugah oleh "tertampak" riwayat polisi milik Pak Listyo. Banyak akun media sosial menyebarkan berita ini tanpa verifikasi. Hasil survei tingkat kepercayaan terhadap media saat ini menurun secara signifikan ketika hoaks semacam ini menjadi viral.

Arus informasi yang salah tidak hanya memperkuat persepsi publik tentang polisi sebagai penyaring murid, tetapi juga memperlemah kepercayaan terhadap institusi negara. Sementara, badan lain seperti Kementerian Perhubungan tidak pernah mengomentari atau memanggil rahasia penambahan pagar laut sehubungan dengan pemilik Agung Sedayu Group. Semua fakta yang terverifikasi menunjukkan bahwa klaim tersebut tidak diuji secara hukum, dan tidak ada bukti resmi yang mendukungnya.