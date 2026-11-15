Cek Fakta: Hoaks Link Lowongan Kerja BRI, Sensus Pertanian, dan Jasa Marga 2026

Liputan6.com memverifikasi klaim lowongan kerja palsu yang mengatasnamakan Bank BRI, Petugas Sensus Pertanian, dan Jasa Marga. Temukan detail pemalsuan ini di sini.

Tim verifikasi Liputan6.com telah mengungkap beberapa klaim palsu terkait tautan pendaftaran lowongan kerja yang sedang beredar di media sosial. Temuan ini mengonfirmasi bahwa informasi mengenai rekrutmen oleh Bank BRI, Petugas Sensus Pertanian, dan Jasa Marga untuk tahun 2026 merupakan hoaks yang dirancang untuk mencuri data pribadi pengguna.

Pemeriksaan mendalam menunjukkan bahwa tautan-tautan tersebut tidak mengarah pada portal rekrutmen resmi perusahaan. Sebaliknya, link yang dibagikan mengarah ke situs web tiruan yang memuat formulir digital berbahaya. Situs-situs ini meminta calon korban untuk mengisi informasi sensitif seperti nama lengkap, nomor KTP, hingga nomor Telegram aktif tanpa perlindungan data yang memadai.

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Klaim Lowongan Bank BRI Diverifikasi Palsu

Tim Liputan6.com menemukan bukti konkret yang mendukung penyangkalan atas klaim terkait lowongan kerja Mantri Muda di Bank BRI. Informasi palsu ini diunggah oleh salah satu akun Facebook pada tanggal 11 November 2026. Unggahan tersebut menyertakan tautan pendaftaran yang jelas-jelas tidak valid dan merupakan bagian dari skema pencurian data yang lebih luas.

Halaman web yang dituju oleh tautan tersebut menampilkan formulir digital yang menyerupai sistem seleksi resmi. Namun, tujuannya adalah untuk mengumpulkan data identitas lengkap pengguna. Penyerang meminta nama lengkap dan nomor Telegram, yang kemudian dapat disalahgunakan untuk aksi penipuan lebih lanjut atau pencurian identitas di platform messaging tersebut.

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Konfirmasi Hoaks Sensus Pertanian

Kasus serupa juga terdeteksi terkait klaim lowongan sebagai Petugas Sensus Pertanian. Liputan6.com mencatat adanya unggahan yang menyebarkan informasi palsu ini melalui akun Instagram pada tanggal 24 Oktober 2026. Klaim ini tidak memiliki dasar kebenaran dan sengaja dibuat untuk memanen minat masyarakat yang mencari pekerjaan resmi dari instansi pemerintah.

Pencipta hoaks memanfaatkan rasa kebingungan masyarakat mengenai jadwal dan prosedur rekrutmen survei statistik. Dengan menyematkan tautan yang mengarah ke situs phishing, pelaku berharap dapat mengumpulkan informasi pribadi calon kandidat tanpa diketahui. Masyarakat diimbau untuk tidak sembarangan mengklik tautan yang tidak terverifikasi asal-usulnya dari sumber resmi pemerintah.

Peringatan Bahaya Tautan Jasa Marga

Tim verifikasi juga mengidentifikasi klaim palsu mengenai tautan pendaftaran lowongan kerja dari Perusahaan Umum Persero (Persero) PT Jasa Marga untuk tahun 2026. Informasi ini pertama kali muncul di akun Instagram pada tanggal 17 Oktober 2026. Pengunggah memanfaatkan logo dan reputasi BUMN tersebut untuk menarik minat mereka yang ingin berkarier di perusahaan infrastruktur milik negara ini.

Unggahan tersebut mengiming-imingi kesempatan karier di berbagai bidang, termasuk Teknik Sipil, Teknik Elektro, Informatika IT, K3 Keselamatan dan Kesehatan Kerja, hingga Administrasi. Pesan tersebut juga meminta calon pelamar untuk memindai barcode atau mengakses link di story. Namun, tindakan ini justru mengarahkan korban ke halaman formulir digital yang meminta nama lengkap sesuai KTP dan nomor Telegram aktif.

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Misi Literasi Digital Liputan6.com

Kegiatan melawan hoaks ini sejalan dengan prinsip bahwa membasmis informas salah sama artinya dengan melawan pembodohan. Atas dasar tersebut, Liputan6.com mendirikan Kanal Cek Fakta pada tahun 2018 dengan tujuan memberikan literasi media yang berkualitas kepada masyarakat luas. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap maraknya penyebaran kebohongan digital di berbagai platform.

Sejak tanggal 2 Juli 2018, Liputan6.com resmi bergabung dalam International Fact Checking Network (IFCN) dan menjadi mitra Facebook. Keterlibatan ini memastikan bahwa proses verifikasi yang dilakukan memenuhi standar internasional. Tim juga berpartisipasi dalam inisiatif cekfakta.com untuk memperkuat ekosistem informasi yang sehat di Indonesia.

Independensi dan Kolaborasi Cek Fakta

Walaupun Liputan6.com bekerja sama dengan berbagai pihak, independensi redaksi tetap menjadi prioritas utama dalam setiap proses verifikasi. Kolaborasi tersebut tidak mempengaruhi objektivitas atau kredibilitas laporan yang diterbitkan. Tim terus berkomitmen untuk memberikan fakta yang akurat dan terverifikasi kepada publik tanpa terpengaruh oleh tekanan eksternal manapun.

Masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam memerangi hoaks dengan melaporkan informasi curiga. Jika Anda memiliki temuan terkait klaim palsu yang ingin ditelusuri, Anda dapat mengirimkan informasi tersebut melalui email resmi di cekfakta.liputan6@kly.id. Verifikasi yang akurat adalah kunci untuk menjaga kepercayaan publik terhadap informasi digital yang sehat dan dapat dipertanggungjawabkan.