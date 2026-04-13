Cek Fakta: Hoaks Donald Trump Marah ke Indonesia, Prabowo Pamer Daging Babi, dan Video Trump Ejek Pakistan

Tim Cek Fakta Liputan6.com mengungkap serangkaian hoaks dan disinformasi yang melibatkan tokoh-tokoh penting seperti Donald Trump dan Prabowo Subianto. Artikel ini mengulas klaim palsu terkait pernyataan Trump tentang Indonesia dan Iran, foto Prabowo dengan produk daging babi, serta video Trump yang diduga mengejek Pakistan. Temukan fakta sebenarnya di sini.

Iklan Tim Cek Fakta Liputan6.com menemukan berbagai klaim palsu dan disinformasi yang beredar di media sosial, melibatkan tokoh-tokoh penting seperti Presiden AS Donald Trump dan tokoh politik Indonesia. Postingan-postingan ini menyebar dengan cepat dan berpotensi memicu kesalahpahaman serta polarisasi di tengah masyarakat. Penting bagi masyarakat untuk lebih kritis dalam menerima informasi dan selalu melakukan verifikasi sebelum menyebarkannya lebih lanjut.

Salah satu contoh klaim yang beredar adalah postingan yang mengklaim Presiden AS Donald Trump marah pada Indonesia terkait konflik dengan Iran. Postingan ini menampilkan tangkapan layar cuitan palsu yang mengatasnamakan Donald Trump, yang berisi pernyataan kontroversial terkait dukungan Indonesia terhadap Iran. Cuitan palsu tersebut menyinggung perbedaan Sunni-Syiah dan menuduh Indonesia tidak konsisten dalam prinsip politiknya. Klaim ini sangat berbahaya karena berpotensi merusak hubungan diplomatik antara Indonesia dan Amerika Serikat serta memicu perdebatan sektarian di dalam negeri. Tim Cek Fakta Liputan6.com telah melakukan investigasi mendalam untuk membuktikan kebenaran klaim ini, dan hasilnya akan dijelaskan secara rinci dalam artikel ini.

Selain itu, terdapat pula klaim yang melibatkan tokoh politik Indonesia, yang menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto bersama Donald Trump berfoto memamerkan produk daging babi. Klaim ini tentu saja sangat sensitif mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Postingan ini juga disertai dengan narasi yang provokatif dan berpotensi menyebarkan kebencian. Tim Cek Fakta juga melakukan penelusuran terhadap klaim ini untuk memberikan klarifikasi kepada masyarakat.

Selanjutnya, beredar pula video yang mengklaim Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengolok-olok Pakistan. Video tersebut menunjukkan Donald Trump sedang berpidato dan menyiramkan air dari botol plastik ke arah penonton. Video ini dikaitkan dengan kabar bahwa India menutup empat sumber air di Kashmir, yang kemudian menyebabkan narasi bahwa Donald Trump mengejek Pakistan. Klaim ini sangat serius karena berpotensi memperburuk hubungan antara Amerika Serikat dan Pakistan, serta dapat memicu ketegangan regional. Tim Cek Fakta Liputan6.com berkomitmen untuk memerangi hoaks dan disinformasi. Kanal Cek Fakta Liputan6.com didirikan pada tahun 2018 dengan tujuan memberikan literasi media pada masyarakat luas. Sejak 2 Juli 2018, Cek Fakta Liputan6.com bergabung dalam International Fact Checking Network (IFCN) dan menjadi partner Facebook. Kami juga merupakan bagian dari inisiatif cekfakta.com. Jika Anda memiliki informasi seputar hoaks yang ingin kami telusuri dan verifikasi, silahkan menyampaikan di email cekfakta.liputan6@kly.id





