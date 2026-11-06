Cek Fakta: Benarkah Bank BCA dan BNI Naikkan Biaya Transfer Rp 150 Ribu per Bulan?

Tim Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim kenaikan biaya transfer Bank BCA dan BNI menjadi Rp 150 ribu per bulan yang beredar di media sosial dan WhatsApp.

Tim Cek Fakta Liputan6.com menelusuri postingan yang beredar di media sosial dan aplikasi percakapan. Postingan itu menyebut Bank BCA mengubah biaya transaksi menjadi Rp 150 ribu per bulan. Klaim tersebut sudah beredar sejak beberapa waktu lalu dan memicu pertanyaan dari masyarakat mengenai kebenarannya.

Selain klaim soal Bank BCA, redaksi juga mendapati informasi lain yang beredar lewat WhatsApp. Informasi itu menyebut PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. atau BNI menerapkan kenaikan biaya transfer menjadi Rp 150 ribu per bulan. Artikel ini merangkum temuan awal terkait klaim-klaim tersebut.

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Klaim Biaya Transaksi Bank BCA Rp 150 Ribu

Postingan yang menyebut Bank BCA menetapkan biaya transaksi Rp 150 ribu per bulan beredar di media sosial dan aplikasi percakapan. Unggahan tersebut menjadi dasar pertanyaan pembaca yang diangkat dalam pemeriksaan Tim Cek Fakta Liputan6.com.

Postingan itu hanya menyampaikan pernyataan singkat tanpa menyertakan rujukan resmi dari Bank BCA. Karena itu, klaim ini perlu dibandingkan dengan pengumuman resmi bank sebelum masyarakat mempercayainya.

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Pembaca disarankan untuk memeriksa kebenaran informasi keuangan melalui kanal resmi bank, bukan hanya dari pesan yang diterima di media sosial atau aplikasi percakapan.

Pesan WhatsApp Mengatasnamakan Bank BNI

Informasi kenaikan biaya transfer BNI menjadi Rp 150 ribu per bulan dikirim oleh akun WhatsApp yang memakai foto profil logo BNI. Akun tersebut membagikan sebuah file yang berisi dokumen pengumuman perubahan tarif transaksi.

Dalam file itu disebutkan tarif transaksi berubah dari Rp 6.500 per transaksi dan BI FAST Rp 2.500 menjadi Rp 150.000 per bulan. Pesan juga menyertakan formulir digital bagi penerima yang ingin menolak kenaikan biaya tersebut.

Pesan itu mendesak nasabah untuk segera memberikan konfirmasi agar tarif baru tidak diberlakukan secara otomatis oleh sistem. Pesan ini juga meminta penerima memilih tarif dengan mengklik tautan yang disertakan.

Pola pesan yang mendesak, meminta respons cepat, dan mengarahkan penerima ke tautan atau formulir digital perlu diwaspadai. Masyarakat sebaiknya tidak mengisi data pribadi atau mengklik tautan dari pesan yang tidak jelas sumbernya.

Klaim Pajak Transfer dan Dompet Digital 9 November 2026

Redaksi juga memeriksa postingan yang mengklaim transfer antarbank dan dompet digital akan dikenakan pajak mulai 9 November 2026. Klaim ini beredar sejak awal pekan dan diunggah sebuah akun di Facebook pada 3 November 2026.

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Dalam narasinya, akun tersebut menyebut pemerintah berencana menerapkan pajak digital untuk aktivitas transaksi keuangan. Transaksi yang disebut mencakup transfer melalui perbankan dan dompet digital atau fintech seperti GoTo, Shopee, hingga Lazada.

Tim Cek Fakta Liputan6.com menempatkan klaim ini dalam kategori yang perlu diverifikasi terhadap regulasi dan pernyataan resmi pemerintah. Tanggal 9 November 2026 yang disebut dalam unggahan menjadi kunci untuk menelusuri kebenaran klaim tersebut.

Cara Melaporkan Hoaks Keuangan ke Liputan6

Kanal Cek Fakta Liputan6.com dibentuk pada 2018 untuk memberikan literasi media kepada masyarakat luas. Kanal ini menerima laporan informasi yang ingin ditelusuri dan diverifikasi oleh redaksi.

Sejak 2 Juli 2018, Cek Fakta Liputan6.com bergabung dalam International Fact Checking Network (IFCN) dan menjadi partner Facebook. Redaksi juga menyatakan bagian dari inisiatif cekfakta.com, serta menegaskan bahwa kerja sama dengan pihak mana pun tidak memengaruhi independensinya.

Masyarakat yang memiliki informasi seputar hoaks dapat mengirimkannya melalui email ke cekfakta.liputan6@kly.id untuk ditelusuri dan diverifikasi.