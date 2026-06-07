Cek Fakta: Artikel Identik dengan Postingan Namun Tidak Memperbincangkan Pernyataan Dadan tentang Anies

Liputan6.com melalui Kanal Cek Fakta menemukan artikel yang identik dengan postingan beredar, namun isinya membahas penahanan Dadan Hindayana dalam kasus korupsi MBG, bukan pernyataan tentang Anies Baswedan. Ini merupakan contoh hoaks yang perlu diwaspadai.

Jadi kalo ada berita, jangan asal ditelan mentah2. Liputan6.com melalui Kanal Cek Fakta telah melakukan penelusuran dan menemukan artikel yang identik dengan postingan yang beredar.

Kesamaan terlihat pada foto dan waktu artikel diunggah. Namun, isi artikel tersebut sama sekali tidak membahas pernyataan Dadan tentang Anies Baswedan. Sebaliknya, artikel tersebut membahas penahanan Dadan Hindayana oleh Kejaksaan Agung dalam dugaan kasus korupsi MBG. Melawan hoaks sama saja dengan melawan pembodohan.

Itu yang menjadi dasar pendirian Kanal Cek Fakta Liputan6.com pada tahun 2018 dan hingga kini kami terus aktif memberikan literasi media kepada masyarakat luas. Sejak 2 Juli 2018, Cek Fakta Liputan6.com telah bergabung dalam International Fact Checking Network (IFCN) dan menjadi partner Facebook. Kami juga turut serta dalam inisiatif cekfakta.com. Kerja sama dengan pihak manapun tidak akan memengaruhi independensi kami.

Bila Anda memiliki informasi seputar hoaks yang ingin kami telusuri dan verifikasi, silakan sampaikan melalui email cekfakta.liputan6@kly.id. Dadan Hindayana, mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), dicopot dari jabatannya pada 2 Juni 2026 dan kemudian ditahan Kejaksaan Agung terkait dugaan kasus jual-beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Berita terkini: Kepala BGN Ditangkap Kejaksaan, Prabowo Ungkap Detik-detik Jelang Putuskan Pecat





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Cek Fakta Hoaks Dadan Hindayana Anies Baswedan MBG Kejaksaan Agung

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