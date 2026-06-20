Cedera Nico Schlotterbeck di Piala Dunia 2026: Perawatan Lapangan, Kembalinya Bek Jerman yang Pincang ke Laga

Nico Schlotterbeck mengalami cedera ringan pada tendon Achilles saat melawan Pantai Gading di pertandingan grup kedua Piala Dunia 2026. Setelah perawatan singkat sesuai aturan FIFA, ia kembali ke lapangan dengan langkah pincang namun mampu membantu Jerman meraih kemenangan 2‑1.

Pada fase pembukaan grup kedua Piala Dunia 2026 , tim nasional Jerman menghadapi tantangan tak terduga saat menjajal lawan pertamanya, Pantai Gading, di arena Toronto, Kanada.

Dalam pertandingan yang sangat dinanti, bek tengah asal Borussia Dortmund, Nico Schlotterbeck, harus mengalami perawatan medis di lapangan setelah mengalami cedera ringan yang menimbulkan kebingungan di antara pendukung dan pelatih. Sekitar 15 menit setelah peluit pertama ditiup, Schlotterbeck berusaha menghalau bola yang datang cepat dari sisi kanan pertahanan Jerman. Bola itu ditendang oleh penyerang Pantai Gading, Amad Diallo, yang berada dalam posisi mengancam gawang lawan.

Pada saat bersamaan, kaki Schlotterbeck terpelintir ke samping tanpa adanya kontak fisik dengan lawan, dan secara tidak sengaja ia menendang tendon Achilles miliknya sendiri menggunakan kaki kanan. Gerakan tak terduga itu membuatnya terhuyung sejenak, menimbulkan kegelisahan di antara rekan-rekannya dan menunggu keputusan dari pelatih Julian Nagelsmann. Tim medis Jerman segera berlari ke lapangan untuk memberikan pertolongan pertama. Setelah pemeriksaan singkat, Schlotterbeck dievakuasi ke pinggir lapangan untuk menerima perawatan yang lebih intensif.

Selama proses ini, suporter Jerman yang duduk di tribun tak henti-hentinya bersorak, mengirimkan energi positif melalui nyanyian dan teriakan yang bersemangat. Sementara Schlotterbeck mendapatkan perawatan pada pergelangan kaki kirinya, ia terlihat menahan rasa sakit namun tetap berusaha menguatkan diri. Sesuai dengan regulasi baru FIFA yang mengatur waktu pemulihan setelah perawatan, pemain harus menunggu satu menit penuh sebelum diizinkan kembali ke dalam pertandingan. Hal ini memberi tim medis kesempatan untuk memastikan bahwa kondisi pemain tidak memperburuk cedera yang sudah terjadi.

Setelah jeda singkat, Schlotterbeck kembali ke lapangan dengan langkah yang masih sedikit pincang dan ekspresi wajah yang menunjukkan ketidaknyamanan. Di sampingnya, dua bek cadangan-Antonio Rüdiger dan Waldemar Anton-telah memulai pemanasan ringan, siap menggantikan posisi jika diperlukan. Meskipun demikian, pelatih Nagelsmann memutuskan untuk memberi kesempatan kembali kepada Schlotterbeck, mengingat pentingnya kestabilan lini belakang dalam menghadapi serangan Pantai Gading yang agresif.

Selama sisa babak pertama, gerakan Schlotterbeck perlahan kembali normal, ia berhasil melakukan beberapa intersepsi dan bahkan membantu mengatur bola kembali ke lini tengah. Penampilan yang kembali tenang ini menambah kepercayaan diri tim Jerman, yang pada akhirnya berhasil mengamankan kemenangan tipis 2‑1 berkat gol penentu di menit akhir. Cedera yang semula menimbulkan kekhawatiran ternyata tidak menghalangi kontribusi penting Schlotterbeck pada jalannya pertandingan, sekaligus menegaskan pentingnya dukungan mental dari suporter serta kesiapan tim medis dalam turnamen berskala dunia





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Piala Dunia 2026 Nico Schlotterbeck Timnas Jerman Cedera Sepak Bola Julian Nagelsmann

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