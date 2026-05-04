Cedera Mengerikan Jesse Derry Warnai Kekalahan Chelsea dari Nottingham Forest

Debut Liga Premier Jesse Derry berakhir tragis akibat cedera kepala yang serius. Chelsea juga harus menelan kekalahan 3-1 dari Nottingham Forest, memperburuk peluang mereka untuk lolos ke Liga Champions.

Pertandingan antara Chelsea dan Nottingham Forest diwarnai oleh cedera serius yang dialami pemain muda berbakat, Jesse Derry , yang debutnya di Liga Premier harus berakhir tragis.

Pemain yang merupakan hasil didikan akademi klub tersebut terpaksa dilarikan ke rumah sakit dengan tandu setelah mengalami insiden benturan kepala yang mengerikan di babak pertama, membuat seluruh stadion Stamford Bridge terhenyak. Hari yang seharusnya menjadi momen bersejarah bagi Jesse Derry berubah menjadi mimpi buruk hanya dalam hitungan menit setelah peluit pertandingan dimulai. Derry mendapatkan kesempatan bermain sebagai starter yang mengejutkan dari pelatih sementara Calum McFarlane, mengisi posisi yang ditinggalkan oleh dua pemain yang cedera, Alejandro Garnacho dan Pedro Neto.

Pemain muda ini membutuhkan bantuan oksigen setelah berbenturan dengan kepala bek Nottingham Forest, Zach Abbott. Saat Derry berusaha mengontrol bola yang memantul tidak terduga, bola tersebut justru terarah ke udara. Abbott kemudian melompat untuk merebut bola, namun alih-alih menyentuh bola, ia justru mengenai sisi kepala pemain muda Chelsea tersebut, menyebabkan kedua pemain tergeletak di lapangan. Abbott mampu bangkit kembali, namun Derry tetap terbaring tak bergerak.

Pertandingan dihentikan selama lebih dari sepuluh menit sementara tim medis di Stamford Bridge memberikan pertolongan pertama dan oksigen kepada Derry di lapangan. Keseriusan cedera tersebut terlihat jelas, dengan beberapa pemain Chelsea tampak sangat terpukul. Derry sebelumnya berhasil mendapatkan tendangan penalti untuk Chelsea dalam insiden tersebut, namun rekan-rekannya lebih mengkhawatirkan kondisinya dan meminta pertandingan dihentikan. Saat Derry dievakuasi keluar lapangan dengan tandu, para pendukung Chelsea dan Nottingham Forest memberikan tepuk tangan sebagai bentuk dukungan dan solidaritas.

Setelah penundaan sekitar sepuluh menit, Cole Palmer maju sebagai eksekutor tendangan penalti. Namun, meskipun dikenal sebagai penendang penalti yang handal, Palmer gagal mencetak gol setelah kiper Nottingham Forest, Matz Sels, berhasil menebak arah tendangan dan melakukan penyelamatan spektakuler. Palmer sempat mencoba memanfaatkan bola muntah, tetapi Sels dengan sigap menggagalkan peluang tersebut. Kegagalan penalti ini menjadi pukulan telak bagi Chelsea di tengah momen yang menegangkan.

Cedera yang dialami Derry menambah daftar masalah bagi Calum McFarlane, yang timnya harus menelan kekalahan telak dengan skor 3-1. Kekalahan ini membuat Chelsea semakin terpuruk di peringkat kesembilan klasemen sementara, hanya terpaut tiga poin dari Newcastle United yang berada di peringkat ke-13. Sebelum pertandingan, harapan Chelsea untuk lolos ke Liga Champions musim depan bergantung pada hasil pertandingan lain yang menguntungkan.

Namun, dengan peluang untuk finis di lima besar kini hampir pupus, Chelsea harus realistis menargetkan posisi keenam dan berharap Aston Villa berhasil memenangkan Liga Europa sekaligus finis di lima besar untuk membuka jalan bagi Chelsea untuk berlaga di Liga Champions. Kondisi Jesse Derry saat ini masih menjadi perhatian utama, dan seluruh klub Chelsea memberikan dukungan penuh untuk pemulihannya. Insiden ini menjadi pengingat akan risiko yang dihadapi para pemain sepak bola di lapangan hijau dan pentingnya protokol keselamatan yang ketat.

Kekalahan ini juga menjadi evaluasi bagi tim untuk memperbaiki performa dan strategi permainan di pertandingan-pertandingan mendatang





