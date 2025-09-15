Cedera Hancko dan Alvarez Apekkan Kesiapan Atletico Madrid Hadapi Liverpool

Kemenangan perdana Atletico Madrid berbuah luka, Hancko dan Alvarez cidera. Dua pemain penting Atletico Madrid diragukan bisa temani timnya saat menghadapi Liverpool di Liga Champions.

Atletico Madrid berhasil meraih kemenangan perdana mereka di Liga Spanyol musim ini dengan mengalahkan Villarreal dengan skor 2-0 pada Minggu (14/9). Namun, kemenangan ini datang dengan harga mahal karena dua pemain penting mereka, David Hancko dan Julian Alvarez , diragukan dapat tampil saat Atletico Madrid menghadapi Liverpool pada Liga Champions Kamis (18/9).

\Hancko, yang baru masuk pada babak kedua saat menghadapi Villarreal, harus ditarik keluar lapangan hanya empat menit setelahnya akibat tekel keras dari pemain Villarreal, Mourino. Bek asal Slovenia itu terlihat keluar lapangan dengan pincang, dan menurut data Atletico Stats, ia mengalami cedera pergelangan kaki. Ia harus menunggu perkembangan lebih lanjut mengenai cedera tersebut.\Bintang penyerang Atletico, Alvarez, juga diganti saat jeda pertandingan setelah mengalami masalah pada lutut akibat gerakan berlebihan saat memberikan assist kepada Pablo Barrios yang mencetak gol pertama Atletico. Selain kedua pemain tersebut, pelatih Simeone juga menarik Nico Gonzalez karena kelelahan dan kram otot, serta Robin Le Normand yang mengalami benturan di punggung. Meskipun demikian, kondisi kedua pemain terakhir dipertimbangkan tidak serius dan mereka diprediksi dapat pulih lebih cepat.





