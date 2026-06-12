Cedera Dramatis Diogo Jota di Anfield Mengguncang Harapan Piala Dunia Portugal

Diogo Jota tergelincir akibat cedera betis saat kemenangan Liverpool melawan Manchester City, membuatnya absen berbulan-bulan dan melanggar peluangnya masuk Piala Dunia bersama Portugal. Pelatih Jurgen Klopp dan rekan setim seperti Andy Robertson menawarkan dukungan emosional dan profesional, menyoroti pentingnya solidaritas dalam dunia sepak bola.

Pada malam yang bersejarah di stadion Anfield pada tanggal 16 Oktober 2022, Liverpool berhasil menutup pertandingan melawan Manchester City dengan skor 1-0. Namun kemenangan itu seketika berubah menjadi kabar duka ketika Diogo Jota tiba-tiba terjatuh akibat masalah otot, menyebabkan rasa sakit yang cukup parah.

Jurgen Klopp, pelatih Liverpool, segera mengungkapkan kepedihannya, "Jika Diogo tetap terbaring di lapangan, itu tidak pernah pertanda baik," katanya. Hasilnya ternyata benar, karena Jota terpaksa absen berbulan-bulan akibat cedera betis yang serius. Dengan kondisi tersebut, ia tidak dapat berpartisipasi dalam pencarian Piala Dunia 2022 bersama tim nasional Portugal. Klopp bersikap penuh perhatian setelah kejadian tersebut.

Ia menegaskan bahwa Jota memang seorang pemain sangat cerdas yang saat itu menyadari betapa seriusnya kondisinya. Ia mengajak Jota untuk berbincang setelah pertandingan, dan Jota menjelaskan kondisi datinya. Meski pemenang di Anfield, kejadian ini menjadi pukulan terberat bagi kedua pemain, terutama bagi Jota yang kehilangan kesempatan pertamanya bergabung di Piala Dunia. Ia menyatakan, "Setelah malam yang begitu indah di Anfield, malam saya berakhir dengan cara yang paling buruk.

Di menit terakhir, salah satu impian saya hancur," namun ia tetap bertekad pulih secepatnya. Sementara itu, jatah Indonesia mencatat solidaritas di antara rekan setim. Diantara pemain Liverpool yang sama adalah Andy Robertson yang juga merasakan tekanan karena tidak dapat mengikuti turnamen besar.

Meski keduanya menonton Piala Dunia 2022 dari jauh, Robertson menyampaikan perasaannya: "Piala Dunia itu sudah berlalu bagi kami untuk empat tahun ke depan, itu sangat sulit bagi kami untuk menerimanya, karena kami semua memiliki impian untuk bermain di turnamen besar itu dan kami tidak menampilkan performa yang pantas untuk itu.

" Begitu pula Jota yang menemukan kebahagiaan melalui main FIFA sebagai pelipur lara, namun dukungan sejati datang dari teman satu tim, yang membantu dia melewati masa sulit. Dedikasi pelatih Klopp dan dukungan rekan setim menjadi titik kuat yang membantu kedua pemain tetap semangat pada tuntutan kompetisi. "





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