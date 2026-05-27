Cecilia membagikan tiket pesawat, goodie bag, dan berbagi kebahagiaan

Menurut sejumlah laporan, bintang film (2003) itu tidak hanya menyiapkan goodie bag untuk penggemar, tetapi juga membagikan 46 paket tiket pesawat pulang-pergi ke Hong Kong.

Para penggemar yang beruntung bahkan diundang untuk berlibur bersama keluarga ke Hong Kong Disneyland.

"Aku selalu bangga kepada kalian semua," ujar Cecilia kepada para penggemarnya. "Aku berharap kalian terus membawa kebahagiaan ini ke depan. Aku juga akan terus berusaha menjadi lebih baik untuk kalian.

" Dalam acara tersebut, Cecilia tampil mengenakan seragam yang mengingatkan publik pada karakter Lau Piu Piu yang ia perankan dalam debut filmnya (1999). Dalam film itu, ia beradu akting dengan aktor sekaligus sutradara Hong Kong Stephen Chow.

"Di usia 46 tahun, aku benar-benar merasa sudah memasuki fase hidup yang paling nyaman," ungkapnya sambil menyampaikan rasa terima kasih kepada para penggemar. "Orang tuaku memberiku kehidupan, tetapi kalian memberiku keberanian untuk menjalaninya. Kalian sudah menemani begitu banyak fase dalam hidupku, dan aku sangat menghargai ikatan ini.

" Cecilia juga berbicara mengenai perannya sebagai ibu. Ia mengaku memiliki harapan terbesar agar ketiga anaknya selalu hidup bahagia dan tetap memiliki jiwa seperti anak-anak. Diketahui, Cecilia memiliki dua putra berusia 18 dan 16 tahun dari mantan suaminya, Nicholas Tse. Ia juga memiliki seorang putra berusia tujuh tahun, namun identitas ayah anak tersebut tidak pernah diungkap ke publik.

Fan meeting tersebut turut dimeriahkan dengan kue ulang tahun serta berbagai penampilan dari para penggemar yang membawakan lagu-lagu dan referensi dari perjalanan karier akting maupun musik Cecilia. Banyak warganet menilai suasana acara itu terasa hangat dan akrab, layaknya reuni bersama sahabat dekat





