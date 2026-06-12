CCTV Mati dan Sinyal Hilang Saat Demo Mahasiswa di Jakarta, Polda Metro Buka Suara

Polda Metro Jaya mengklarifikasi isu matinya CCTV dan hilangnya sinyal telepon genggam saat demonstrasi mahasiswa di Bundaran HI. Menurut Kabid Humas, hal itu disebabkan kepadatan massa, bukan jamming.

Pada Jumat, 12 Juni, aksi demonstrasi mahasiswa di Jakarta menarik perhatian publik, terutama dengan beredarnya informasi bahwa kamera pengawas atau Closed Circuit Television (CCTV) di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI) mati total.

Selain itu, sinyal telepon genggam di area tersebut juga dilaporkan hilang, menyulitkan komunikasi para pengunjuk rasa dan masyarakat sekitar. Menanggapi kabar ini, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, memberikan klarifikasi resmi. Ia menyatakan bahwa pihaknya belum dapat memastikan kebenaran mengenai matinya CCTV tersebut karena masih perlu melakukan pengecekan lebih lanjut di lapangan. Sementara itu, hilangnya sinyal telepon genggam juga dialami oleh petugas kepolisian yang berjaga di lokasi.

Menurut Budi, fenomena ini lebih disebabkan oleh konsentrasi massa yang sangat padat di satu titik, bukan karena adanya tindakan sengaja seperti jamming sinyal.

"Jamming kelihatannya tidak ada karena memang kepadatan anggota termasuk seluruh masyarakat, aktivitas beberapa memang sinyal kita pun rata-rata sudah susah," ujarnya kepada awak media. Ia menambahkan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi DKI Jakarta untuk mendalami masalah teknis ini. Apabila informasi yang jelas dan pasti sudah didapatkan, Polda Metro Jaya akan menyampaikannya kepada publik secara transparan.

Sebelumnya, informasi mengenai matinya CCTV dan hilangnya sinyal telepon genggam ini tersebar luas melalui media sosial dan aplikasi pesan singkat. Banyak warganet yang mengkhawatirkan bahwa hal ini dilakukan untuk membatasi akses informasi publik selama aksi demonstrasi berlangsung. Namun, pihak kepolisian membantah keras adanya unsur kesengajaan. Budi Hermanto menegaskan bahwa kepolisian justru bertugas memastikan keamanan dan ketertiban selama demonstrasi, termasuk menjaga agar arus informasi tetap lancar.

Ia juga mengungkapkan bahwa aksi demo yang direncanakan di Bundaran HI pada hari itu urung terlaksana. Massa yang bergerak sejak siang hari dihalau oleh petugas gabungan TNI-Polri. Mereka disekat di beberapa titik, salah satunya di sekitar Dukuh Atas, tepatnya di depan Plaza UOB. Alasan pengalihan ini, menurut Budi, karena para mahasiswa belum mengirimkan surat pemberitahuan pelaksanaan aksi demo kepada polisi.

Selain itu, ia merujuk pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 yang mengamanatkan bahwa penyampaian pendapat di ruang publik harus memperhatikan kepentingan umum.

"Harus kami sampaikan, ada ketentuan di dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, menyatakan bahwa diamanatkan oleh undang-undang untuk memperhatikan kepentingan umum pada saat beberapa mahasiswa menyampaikan pendapat di ruang-ruang publik," kata dia. Lebih lanjut, Budi menjelaskan bahwa pihaknya tidak ingin aksi demonstrasi mengganggu aktivitas masyarakat lainnya, terutama di pusat kota Jakarta yang padat. Pengalihan lokasi ke titik-titik yang sudah ditentukan dinilai lebih kondusif.

Terkait isu hilangnya sinyal, ia kembali menekankan bahwa fenomena itu wajar terjadi ketika ada ribuan orang berkumpul di satu area. Kapasitas jaringan seluler yang terbatas dapat menyebabkan sinyal melemah atau bahkan hilang. Ia juga mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi dan selalu mengecek kebenarannya melalui kanal resmi. Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari penyedia layanan telekomunikasi mengenai gangguan sinyal di kawasan Bundaran HI.

Polda Metro Jaya berjanji akan terus memantau situasi dan memberikan update jika ada perkembangan baru. Aksi demo mahasiswa sendiri masih berlangsung di beberapa titik, namun berjalan dengan tertib di bawah pengawasan aparat keamanan





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Demo Mahasiswa CCTV Mati Sinyal Hilang Polda Metro Jaya Jakarta

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