CCTV DIY Beroperasi Normal Pasca Demonstrasi 14 November 2026

Dinas Kominfo DIY memastikan sistem CCTV kembali berfungsi penuh pada 14 November 2026. Nonaktifnya layanan sebelumnya disebabkan gangguan platform, bukan matinya kamera secara fisik.

Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) secara resmi menyatakan bahwa layanan kamera pengawas (CCTV) telah kembali beroperasi dengan normal. Pemulihan fungsi sistem pemantauan ini terjadi tepat pada Sabtu, 14 November 2026, beberapa hari setelah kejadian yang memicu kekhawatiran publik mengenai akses informasi selama masa ketegangan.

Rincian Waktu Nonaktif Sistem CCTV

Layanan CCTV tersebut sempat mengalami nonaktif yang berlangsung sejak demonstrasi besar-besaran pada 10 November 2026. Kepala Dinas Kominfo DIY, Hari Edi Tri Wahyu Nugroho, menjelaskan secara rinci bahwa layanan ini tetap dinonaktifkan hingga Sabtu, 14 November 2026. Penangguhan ini dilakukan demi kepentingan pemeriksaan teknis dan proses pemulihan sistem secara menyeluruh. Hari Edi Tri Wahyu Nugroho menegaskan bahwa keputusan ini diambil untuk memastikan tidak ada kesalahan teknis saat pengaktifan ulang di tengah situasi yang sensitif. Proses pemeriksaan ini melibatkan verifikasi mendalam terhadap keamanan jaringan dan integritas data rekaman.

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Pembantahan Dugaan Pemadaman Sengaja

Hari Edi Tri Wahyu Nugroho secara tegas membantah adanya dugaan bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) DIY sengaja mematikan CCTV saat demonstrasi 10 November 2026. Ia menjelaskan bahwa penyebab utama nonaktifnya layanan adalah adanya gangguan teknis pada infrastruktur. Menurut pernyataan resmi yang disampaikan di Yogyakarta pada Minggu, 15 November 2026, pihak dinas tidak ingin terburu-buru mengaktifkan kembali layanan sebelum proses pemeriksaan dan pengamanan tuntas. Gangguan teknis tersebut sebenarnya sudah terindikasi terjadi sebelum peristiwa demonstrasi berlangsung secara ricuh.

Peringatan Keamanan Siber dan Dampak Platform

Indikasi gangguan teknis ini mendapat perhatian khusus dari tim keamanan siber nasional. Hari Edi Tri Wahyu Nugroho menyebut bahwa Gov-CSIRT Nasional sempat mengirimkan peringatan keamanan terkait potensi serangan siber yang menargetkan platform pemerintah. Peringatan ini menjadi dasar bagi Dinas Kominfo DIY untuk mengambil langkah preventif dengan menahan pengaktifan ulang sistem. Hari Edi Tri Wahyu Nugroho juga menekankan perbedaan mendasar antara kamera fisik di lapangan dengan sistem penyiaran. Ia menjelaskan bahwa yang mengalami gangguan adalah platform penyiaran, bukan kamera yang merekam di lapangan. Akibatnya, masyarakat tidak dapat mengakses tayangan melalui portal resmi meskipun kamera fisik tetap berfungsi merekam di lokasi.

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Konteks Demonstrasi dan Pembebasan Demonstran

Demonstrasi di Yogyakarta pada 10 November 2026 diketahui berlangsung dengan suasana yang ricuh dan menuntut perhatian khusus dari otoritas terkait. Selama peristiwa tersebut, pihak kepolisian melakukan penindakan terhadap peserta unjuk rasa. Polisi mencatat sebanyak 157 orang ditangkap selama berlangsungnya demonstrasi. Penanganan hukum ini dilakukan atas dasar dugaan pelanggaran tertib umum dan potensi ancaman keamanan. Namun, perkembangan terbaru menunjukkan adanya koreksi dalam penanganan kasus ini oleh otoritas kepolisian daerah. Pada Rabu, 11 November 2026, polisi membebaskan 154 orang dari demonstran yang sebelumnya ditahan. Alasan pembebasan massal ini adalah karena tidak ditemukan bukti kuat adanya unsur tindak pidana yang memenuhi syarat untuk proses penuntutan lebih lanjut.

Prosedur Pemeriksaan Internal Kepolisian

Selain pembebasan demonstran, terjadi pula prosedur pemeriksaan internal dalam lingkup kepolisian. Kombes Pol Satya Widhy Widharyadi, Kabid Propam Polda DIY, menyatakan bahwa sebanyak 11 personel kepolisian diperiksa oleh Bidpropam. Pemeriksaan ini berkaitan erat dengan penanganan demonstrasi tersebut dan upaya memastikan standar operasi prosedur diikuti dengan benar. Langkah transparansi ini dilakukan untuk menjaga integritas institusi kepolisian di tengah sorotan publik. Pemulihan layanan CCTV kini menjadi salah satu indikator normalnya kondisi keamanan dan keterbukaan informasi di Daerah Istimewa Yogyakarta pasca kejadian.