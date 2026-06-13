CCTV di Bundaran HI Jakarta Pusat Tidak Berfungsi pada Demo Mahasiswa

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan CCTV di Bundaran HI berfungsi normal, meskipun beberapa platform digital mengalami gangguan.

Sejumlah kamera pengawas di Bundaran HI Jakarta Pusat dikabarkan tidak berfungsi pada Jumat 12 Juni 2026, bersamaan dengan hari pelaksanaan demo mahasiswa . Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Marulina Dewi memastikan seluruh operasional infrastruktur CCTV milik pemerintah daerah di kawasan Bundaran HI dalam kondisi prima dan berfungsi sebagaimana mestinya.

Marulina mengatakan gangguan terjadi pada platform digital milik pihak ketiga, bukan pada sistem Pemprov DKI Jakarta. Terkait kendala akses pada beberapa tayangan CCTV yang beredar di platform atau situs tertentu, kami menegaskan bahwa platform-platform tersebut bukan merupakan kanal resmi maupun bagian dari sistem CCTV yang dikelola oleh Pemprov DKI Jakarta. Marulina menambahkan ketersediaan data, kelancaran arus streaming, maupun gangguan tayangan yang terjadi pada platform tersebut, sepenuhnya berada di luar pengelolaan Pemprov DKI Jakarta.

Hal tersebut, kata dia, tidak mencerminkan kondisi operasional maupun fungsionalitas CCTV asli milik Pemprov DKI Jakarta yang di lapangan tetap merekam dan memantau situasi dengan optimal





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CCTV Bundaran HI Pemprov DKI Jakarta Marulina Dewi Demo Mahasiswa

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