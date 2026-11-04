CCEP Indonesia Resmikan PLTS Atap 1,4 MWp di Bekasi-2 Plant

CCEP Indonesia meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap berkapasitas 1,4 MWp di fasilitas Bekasi-2 Plant dengan dukungan PT Cikarang Listrindo Tbk untuk menurunkan emisi karbon operasional secara signifikan.

Indonesia terus memperkuat strategi transisi energi nasional melalui kolaborasi aktif antara sektor swasta dan pemerintah. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Eniya Listiani Dewi, memberikan apresiasi tinggi terhadap peran perusahaan swasta dalam mendukung agenda dekarbonisasi. Fokus utama kolaborasi ini terlihat dari peresmian operasional fasilitas energi bersih yang baru di wilayah industri strategis.

Resmikan PLTS Atap di CCEP Indonesia Bekasi-2 Plant

Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) Indonesia resmi meresmikan operasional Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap di fasilitas produksinya, yaitu Bekasi-2 Plant. Langkah ini merupakan bagian dari upaya strategis perusahaan untuk meningkatkan proporsi penggunaan energi terbarukan dalam rantai nilai operasionalnya. Inisiatif ini sejalan dengan komitmen jangka panjang CCEP Indonesia untuk mengurangi jejak karbon dan mendukung upaya dekarbonisasi industri di Indonesia.

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Pembangkit listrik ini memiliki kapasitas terpasang sebesar 1,4 MWp dan didistribusikan pada area seluas 9.669 meter persegi. Proyeksi dampak lingkungan dari instalasi ini sangat signifikan, dengan kemampuan untuk membantu mengurangi emisi karbon dioksida ekuivalen hingga 1,89 ton CO₂e setiap tahunnya. Pengembangan dan penyediaan solusi energi surya ini tidak berdiri sendiri, melainkan dikembangkan secara kolaboratif bersama PT Cikarang Listrindo Tbk.

Dukungan Kementerian ESDM Terhadap Transisi Energi

Eniya Listiani Dewi menyampaikan bahwa pencapaian target transisi energi nasional memerlukan sinergi dan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyambut baik langkah CCEP Indonesia dalam memperluas pemanfaatan energi terbarukan, khususnya di sektor manufaktur. Dukungan juga diberikan kepada PT Cikarang Listrindo Tbk atas kontribusi mereka dalam menghadirkan solusi energi yang ramah lingkungan bagi fasilitas produksi.

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Komitmen Jangka Panjang Menuju Operasional Berkelanjutan

Dhedy Adi Nugroho, Public Affairs, Communications & Sustainability Director CCEP Indonesia, menegaskan bahwa proyek ini merupakan langkah nyata dalam perjalanan perusahaan menuju operasional yang lebih berkelanjutan. Ia menyatakan bahwa kolaborasi dengan berbagai mitra strategis merupakan faktor penting dalam mempercepat transisi menuju masa depan yang lebih rendah karbon. Proyek ini melanjutkan implementasi PLTS Atap yang telah dilakukan CCEP Indonesia di sejumlah fasilitas produksi lainnya.

Dampak Nyata terhadap Industri dan Kemitraan Energi

Kolaborasi antara sektor manufaktur dan penyedia solusi energi ini mencerminkan pentingnya kemitraan strategis dalam mendorong transisi industri. PT Cikarang Listrindo Tbk berperan kunci dalam mendukung pengembangan serta penyediaan solusi PLTS Atap, memungkinkan CCEP Indonesia memperluas pemanfaatan energi terbarukan di fasilitas produksinya. Wilayah usaha PT Cikarang Listrindo Tbk menjadi lokasi utama penerapan solusi ini, yang menunjukkan konsistensi dalam menerapkan prinsip ekonomi sirkular dan hijau.