CBF Perpanjang Kontrak Ancelotti Hingga Piala Dunia 2030

Keputusan CBF memberikan mandat jangka panjang ini menjadi bukti kepercayaan penuh terhadap transformasi yang dibawa Ancelotti sejak tahun lalu. Melihat konsistensi performa di bawah kendali pelatih veteran ini sebagai fondasi utama menuju kejayaan global. Penetapan status Ancelotti juga mengakhiri spekulasi mengenai suksesi kepemimpinan di kursi pelatih tim tersukses di dunia tersebut.

Penetapan status Ancelotti juga mengakhiri spekulasi mengenai suksesi kepemimpinan di kursi pelatih tim tersukses di dunia tersebut. Sejak menjabat pada Mei 2025, mantan pelatih Real Madrid ini berhasil membawa Selecao menembus kualifikasi Piala Dunia 2026. Catatan statistik menunjukkan ia telah memimpin sepuluh laga dengan hasil lima kemenangan, dua seri, dan tiga kekalahan.

"Saya tiba di Brasil setahun lalu. Dari menit pertama, saya memahami apa arti sepak bola bagi negara ini," tutur Ancelotti kepada situs resmi CBF, dilaporkan FIFA.

"Selama setahun terakhir, kami telah bekerja keras untuk membawa tim nasional Brasil kembali ke puncak dunia. Namun CBF dan saya menginginkan lebih. Lebih banyak kemenangan, lebih banyak waktu, lebih banyak kerja keras.

" "Kami sangat senang mengumumkan bahwa kami akan terus bersama selama empat tahun lagi," ungkap Ancelotti menambahkan. "Kami akan melangkah jauh hingga Piala Dunia 2030. Saya ingin berterima kasih kepada CBF atas kepercayaan mereka. Terima kasih, Brasil, atas sambutan hangat dan semua kasih sayangnya.

" Presiden CBF, Samir Xaud, menyebut momen perpanjangan masa kerja ini sebagai sebuah tonggak sejarah bagi perkembangan sepak bola nasional. "Perpanjangan kontrak Carlo Ancelotti mewakili langkah tegas lainnya dalam komitmen kami untuk memberikan struktur yang semakin kuat, modern, dan kompetitif bagi tim nasional pemenang Piala Dunia lima kali," tegas Xaud. Kehadiran Ancelotti memberikan warna baru karena ia akan tercatat sebagai pelatih asing pertama yang memimpin Brasil di putaran final Piala Dunia.

Meski berpengalaman di level klub, ajang di Amerika Utara nanti merupakan debut pertamanya sebagai pelatih kepala dalam turnamen global tersebut. Ancelotti dijadwalkan akan segera merilis daftar 26 pemain pilihannya pada Senin, 18 Mei, untuk menghadapi kompetisi mendatang





