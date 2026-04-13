Carrick Kecewa Usai MU Takluk dari Leeds United: Soroti Keputusan Wasit dan Performa Tim

Pelatih Manchester United, Michael Carrick, mengungkapkan kekecewaannya usai timnya kalah dari Leeds United dalam lanjutan Liga Inggris 2025-2026. Carrick menyoroti kinerja tim yang kurang ideal dan mengkritik keputusan wasit yang dinilai merugikan timnya.

Michael Carrick , pelatih Manchester United , menyampaikan pandangannya setelah pertandingan melawan Leeds United dalam lanjutan Liga Inggris musim 2025-2026 pada Selasa, 14 April 2026. Pertandingan yang digelar di Old Trafford ini berakhir dengan kekalahan bagi Setan Merah, dengan skor akhir 1-2. Noah Okafor menjadi bintang bagi Leeds United dengan mencetak dua gol pada menit ke-5 dan ke-29. Sementara itu, Casemiro hanya mampu memperkecil ketertinggalan bagi Manchester United pada menit ke-69.

Carrick menyoroti beberapa aspek penting dalam evaluasinya pasca-pertandingan. Ia mengungkapkan kekecewaannya terhadap kinerja timnya yang dinilai tidak memulai laga dengan ritme yang ideal. Lebih spesifik, Carrick menyinggung insiden yang terjadi pada gol pembuka Leeds United. Ia berpendapat bahwa gol tersebut seharusnya dianulir karena adanya pelanggaran terhadap bek Manchester United, Leny Yoro. Carrick menjelaskan bahwa Yoro mengalami hantaman di bagian belakang kepala oleh pemain Leeds sebelum gol terjadi, namun wasit tidak memberikan keputusan yang sesuai. 'Kami tidak memulai pertandingan dengan baik,' ungkap Carrick, mengutip dari BBC Sport. 'Kami kebobolan ketika Leny Yoro mendapat hantaman lengan bawah di bagian belakang kepala dan mereka mencetak gol pertama. Mereka tidak memutuskan untuk membatalkan keputusan itu. Itu adalah momen penting dalam pertandingan,' tambahnya.

Carrick juga menekankan bahwa timnya tidak menunjukkan kekompakan dan ritme yang diinginkan, meskipun ada beberapa momen bagus. 'Kami tidak memiliki ritme yang tepat, kami tidak kompak, kami memiliki beberapa momen bagus tetapi tidak sepenuhnya berjalan lancar di sebagian besar babak pertama,' tegas Carrick. Insiden lain yang memperburuk situasi bagi Manchester United adalah kartu merah yang diterima oleh bek tengah Lisandro Martinez pada menit ke-56. Martinez diusir keluar lapangan setelah wasit menilai adanya pelanggaran terhadap striker Leeds United, Dominic Calvert-Lewin. Keputusan ini semakin menyulitkan Manchester United dalam upaya mereka untuk mengejar ketertinggalan skor.

Kekalahan ini menjadi pukulan telak bagi Manchester United, yang kini harus mengevaluasi kinerja tim secara menyeluruh. Carrick dan staf pelatih memiliki tugas berat untuk memperbaiki kelemahan yang terlihat dalam pertandingan ini, terutama dalam hal konsentrasi, kekompakan, dan pengambilan keputusan di lapangan. Selain itu, mereka harus memastikan bahwa para pemain mampu mengendalikan emosi dan menghindari pelanggaran yang tidak perlu. Kinerja wasit, yang menjadi sorotan dalam pertandingan ini, juga menjadi bahan evaluasi. Carrick menyiratkan bahwa keputusan wasit yang kontroversial sangat memengaruhi jalannya pertandingan. Manchester United perlu meningkatkan performa mereka di laga-laga selanjutnya untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Kekalahan ini menjadi pengingat bahwa sepak bola adalah permainan yang kompleks, di mana faktor-faktor seperti ritme permainan, kekompakan tim, dan keputusan wasit dapat memengaruhi hasil akhir. Carrick dan timnya harus belajar dari pengalaman ini dan berusaha untuk tampil lebih baik di pertandingan berikutnya.





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Michael Carrick Peringatkan Manchester United: Leeds United Bukan Tim Ecek-ecek!Michael Carrick meyakini Leeds United bakal jadi lawan yang merepotkan bagi Manchester United.

Read more »

Demi Fans, Manchester United Wajib Hukumnya Kalahkan Leeds UnitedMichael Carrick menegaskan skuad Manchester United perlu memberikan performa terbaik mereka saat menghadapi Leeds United.

Read more »

Man United Vs Leeds United: Carrick Pastikan Setan Merah Siap TempurMichael Carrick ungkap kondisi para pemainnya jelang hadapi Leeds United di Old Trafford, Selasa (14/4/2026) dini hari WIB.

Read more »

Duel Panas Manchester United vs Leeds United di Old TraffordManchester United akan menghadapi Leeds United dalam laga penting di Old Trafford pada Selasa (14/4/2026) pukul 02.00 WIB. Pertandingan ini krusial bagi Setan Merah untuk mempertahankan posisi di papan atas klasemen, sementara Leeds berjuang menjauh dari zona degradasi. Kedua tim diprediksi akan menampilkan permainan sengit dalam pertemuan klasik ini.

Read more »

Leeds United Kalahkan Manchester United, Martinez Kartu Merah, Leeds Menjauh dari Zona MerahLeeds United meraih kemenangan krusial 2-1 atas Manchester United (MU) dalam lanjutan Liga Inggris, dengan Okafor mencetak dua gol. Martinez dari MU mendapat kartu merah. Kemenangan ini membuat Leeds menjauh dari zona degradasi, sementara MU tertahan di peringkat ketiga. Berita tambahan terkait ramalan keuangan zodiak dan pernyataan Jakarta Pertamina Enduro tentang Megawati Hangestri.

Read more »

Manchester United telan kekalahan 1-2 ketika jamu Leeds UnitedManchester United menelan kekalahan dengan skor tipis 1-2 ketika menjamu Leeds United pada pekan 32 Liga Inggris di Stadion Old Trafford, Manchester, Senin ...

Read more »