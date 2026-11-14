Carlos Forbs Memakai Jersey Nomor 7 Portugal, Warisan Cristiano Ronaldo

Carlos Forbs resmi mengenakan jersey nomor 7 Portugal saat laga kontra Denmark. Federasi Portugal mengubah desain untuk mengabadikan warisan Cristiano Ronaldo yang pensiun dari timnas.

Carlos Forbs, pemain sayap asal Club Brugge, resmi mengenakan jersey bernomor tujuh untuk Timnas Portugal dalam laga melawan Denmark pada Sabtu malam. Pertandingan ini merupakan bagian dari matchday kelima UEFA Nations League dan menandai perubahan simbolis setelah Cristiano Ronaldo mengakhiri karier internasionalnya. Keputusan ini diambil Federasi Sepak Bola Portugal untuk meneruskan tradisi nomor tersebut kepada generasi baru.

Desain Baru Mengabadikan Warisan Ronaldo

Federasi Sepak Bola Portugal mengesahkan desain grafis baru untuk jersey nomor tujuh sebagai bagian dari upaya mengukir sejarah baru. Langkah ini bertujuan untuk menghormati warisan yang ditinggalkan oleh Cristiano Ronaldo di ajang internasional. Nomor tersebut telah menjadi identitas utama sang legenda selama lebih dari dua dekade karier internasionalnya yang panjang.

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Menurut pernyataan resmi federasi, jersey baru ini akan menampilkan desain yang berbeda dari sebelumnya. Namun, desain lama tetap dipertahankan dalam arsip untuk mendokumentasikan perjalanan Ronaldo bersama timnas. Federasi menegaskan bahwa nomor itu akan selalu terkait dengan kenangan, pencapaian, dan perasaan yang diciptakan bintang Portugal tersebut.

Pernyataan federasi menyebutkan bahwa ini adalah cara untuk mengabadikan makna sebuah nomor yang sangat istimewa. Mereka menghormati warisan yang diwakilinya dengan mengakui bahwa ada kisah, kenangan, pencapaian, dan perasaan yang akan selamanya terkait dengan Cristiano Ronaldo. Desain baru ini membawa esensi dan kebanggaan yang sama meski bentuknya berbeda.

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Keputusan Teknis Jorge Jesus dan Regulasi UEFA

Jorge Jesus, pelatih kepala Timnas Portugal, memutuskan untuk memberikan jersey nomor tujuh kepada Carlos Forbs saat menghadapi Denmark. Hal ini menjadikan Forbs sebagai orang pertama yang mengenakan nomor tersebut setelah berakhirnya era internasional Ronaldo. Keputusan ini murni bersifat teknis dan tidak serta-merta berarti Forbs akan mempertahankannya secara permanen.

Regulasi UEFA Nations League mewajibkan tim peserta untuk menentukan nomor pemain dari 1 hingga 23. Kewajiban ini membuat federasi perlu menyematkan nomor tujuh kepada salah satu anggota skuad saat ini. Hal ini dilakukan meskipun kandidat terkuat untuk mengenakannya secara permanen sedang dalam kondisi absen akibat cedera.

Rafael Leao Kandidat Terkuat Penerima Nomor 7

Berbagai prediksi kuat menunjukkan bahwa Rafael Leao, sayap AC Milan dari Italia, adalah kandidat terkuat untuk menggantikan Ronaldo. Leao diprediksi akan mengenakan nomor tujuh pada tahap mendatang setelah kemampuannya pulih sepenuhnya. Kehadiran Leao di skuad akan mengubah dinamika pemilihan nomor simbolis bagi timnas Portugal.

Pilihan sementara kepada Forbs disebabkan oleh absennya Leao dari dua laga Timnas Portugal kali ini. Cedera yang diderita Leao membuatnya tidak dapat bergabung dalam skuad dan tidak mendapat kesempatan mengenakan nomor yang terkait dengan salah satu bintang paling menonjol dalam sejarah negara tersebut.

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Masa Depan Jersey Setelah Era Ronaldo

Cristiano Ronaldo telah mengakhiri karier internasionalnya pada awal November ini setelah 23 tahun berseragam Portugal. Periode panjang ini ditutup dengan lembaran istimewa di mana pencapaiannya selalu terkait dengan nomor tujuh. Nomor tersebut berubah menjadi tanda menonjol dalam sejarah timnas Portugal selama puluhan tahun.

Bagi para suporter Portugal, nomor itu bukan sekadar pilihan di punggung jersey. Nomor tersebut terkait dengan bertahun-tahun penampilan, pencapaian, dan momen-momen yang diciptakan Ronaldo. Hal ini membuat sulit untuk memisahkan antara identitas sang bintang Portugal dan nomor yang ia kenakan sepanjang kariernya.

Keputusan federasi untuk mengubah desain dan mempertahankan versi sebelumnya tampak sebagai upaya menyatukan dua tahap. Tahap pertama mengabadikan apa yang telah dipersembahkan Ronaldo, sedangkan tahap kedua membuka peluang bagi generasi baru. Langkah ini memungkinkan jersey tersebut dilanjutkan perjalanannya oleh pemain-pemain penerus yang berbakat.