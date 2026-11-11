Carlos Espi Ungkap Alasan Pindah ke Real Madrid dan Dinamika Bersama Mourinho

Penyerang muda Carlos Espi mengungkap keputusan pindah ke Real Madrid dari Levante serta nasihat penting Jose Mourinho untuk bersabar dan belajar dari Kylian Mbappe.

Carlos Espi, penyerang muda Real Madrid yang berusia dua puluh satu tahun, telah mengungkap detail signifikan mengenai proses perpindahannya dari klub Levante ke ibukota Spanyol pada bursa transfer musim panas lalu. Ia menegaskan bahwa tawaran resmi dari Real Madrid datang dengan kecepatan luar biasa sehingga tidak memberikan ruang baginya untuk mempertimbangkan opsi lain meskipun ada minat dari liga Inggris.

Kecepatan Transfer dan Penolakan Opsi Premier League

Perpindahan tersebut terjadi sangat cepat karena segala sesuatunya rampung hanya dalam waktu dua hari setelah tawaran resmi diterima oleh pihak pemain dan klub asal. Carlos Espi menjelaskan bahwa meskipun terdapat opsi untuk bergabung dengan tim di Premier League, situasi ini tidak memungkinkan adanya negosiasi panjang atau pertimbangan matang dari pihaknya.

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Ketima tawaran besar dari Real Madrid masuk, Carlos Espi merasa dirinya tidak memiliki pilihan lain selain menerima karena dinamika waktu yang sangat ketat. Proses akuisisi pemain berdarah Spanyol ini berjalan tanpa hambatan berarti dan diselesaikan secara instan oleh manajemen kedua belah pihak.

Dinamika Komunikasi dengan Jose Mourinho

Carlos Espi memuji cara kerja direktur teknik Jose Mourinho dalam mengembangkan potensi pemain muda dengan memberikan perhatian khusus dan komunikasi yang efektif selama masa latihan. Ia menyatakan bahwa hal paling ia sukai dari pelatih asal Portugal tersebut adalah ketegasan dalam menuntut performa serta kemudahan dalam berkomunikasi mengenai aspek positif dan negatif permainan.

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Nasihat utama yang selalu ditekankan oleh Jose Mourinho kepada Carlos Espi adalah pentingnya bersabar sambil terus bekerja keras untuk memanfaatkan setiap menit yang diberikan di lapangan. Pelatih legendaris tersebut menekankan bahwa setiap kesempatan bermain yang diberikan kepadanya memiliki nilai yang sangat tinggi dan harus dijaga melalui dedikasi harian.

Pengalaman Belajar Bersama Kylian Mbappe

Rekan setim Carlos Espi dari Prancis, Kylian Mbappe, menjadi sumber inspirasi utama bagi penyerang muda tersebut untuk meningkatkan kualitas permainan selama sesi latihan rutin berlangsung. Carlos Espi mengakui bahwa ia berusaha keras belajar dari gaya bermain dan nasihat-nasihat yang dibagikan oleh bintang dunia yang dinilai layak meraih penghargaan Ballon d'Or.

Karakteristik teknis yang paling mengagumkan bagi Carlos Espi adalah kecepatan tinggi dan keterampilan dribbling yang dimiliki oleh Kylian Mbappe dalam setiap momen pertandingan maupun latihan. Merupakan sebuah kehormatan besar bagi Carlos Espi dapat berlatih bersama pemain terbaik dunia tersebut untuk menyerap pengalaman profesionalnya.

Refleksi Mental dan Fokus Masa Depan

Carlos Espi menyadari bahwa semua kejadian luar biasa yang menimpanya terjadi secara tiba-tiba bahkan keluarga terdekatnya pun tidak menduga perkembangan karier ini akan secepat itu. Ia memahami bahwa sulit untuk mencerna semua perubahan status ini karena ritme sepak bola modern tidak akan berhenti dan menuntut kesiapan mental yang konstan.

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Fokus utama Carlos Espi saat ini adalah terus bekerja keras dan memastikan bahwa setiap detik yang dihabiskan di kandang Real Madrid dimanfaatkan secara maksimal. Komitmen terhadap pengembangan diri menjadi kunci utamanya dalam menghadapi persaingan ketat di skuad elite Spanyol tersebut.