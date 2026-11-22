Carlos Espi mencetak gol menit ke-85 yang memastikan Real Madrid menang 2-1 atas Celta Vigo. Kemenangan ini memperpanjang rentetan sembilan laga tanpa kalah bagi Los Blancos di Santiago Bernabeu.

Carlos Espi mengalami pengalaman emosional yang luar biasa saat merasakan atmosfer Santiago Bernabeu selepas golnya di menit ke-85. Gol tersebut memastikan kemenangan comeback Real Madrid dengan skor akhir 2-1 atas Celta Vigo. Kemenangan ini menjadi kemenangan kesembilan secara beruntun bagi skuad Los Blancos dalam berbagai kompetisi.

Mekanisme Gol Penentu Kemenangan di Santiago Bernabeu

Carlos Espi mencetak gol penentu yang menjadi pencapaian individu keempatnya sepanjang musim berjalan. Bola muntah yang menjadi penentu kemenangan tersebut didapat setelah menerima umpan silang dari Vinicius Junior. Real Madrid sempat tertinggal gol saat Pablo Duran membawa Celta Vigo unggul pada menit ke-6 babak pertama.

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Keunggulan Celta Vigo tidak bertahan lama karena Jude Bellingham berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-66. Sebelumnya, Kylian Mbappe sempat mengecewakan dengan gagal mengeksekusi penalti di babak pertama. Bola yang ditendang Mbappe justru melambung melewati mistar gawang lawan.

Pernyataan Emosional Carlos Espi dan Dukungan Suporter

Penyerang muda asal Valencia tersebut menyatakan bahwa dirinya merinding merasakan dukungan penuh dari para madridista di tribun. Ia menekankan bahwa sulit untuk menggambarkan besarnya energi yang ia terima dari suporter yang hadir di stadion. Espi berkomitmen untuk memberikan segalanya demi klub dan para penggemar setia Real Madrid.

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Menyusul laga yang menguras tenaga ini, Espi menegaskan pentingnya persatuan di antara 23 hingga 24 pemain skuad utama. Ia menyatakan bahwa setiap pemain harus bergerak ke arah yang sama untuk meraih hasil terbaik. Para pemain pengganti juga harus masuk ke lapangan dengan fokus penuh untuk mengubah jalannya pertandingan.

Dampak Nyata Kemenangan untuk Performa Real Madrid

Kemenangan ini menjaga rekor sempurna Real Madrid di kandang sendiri sepanjang musim berjalan. Stadion Santiago Bernabeu terus menjadi benteng pertahanan yang sulit ditembus oleh lawan-lawan mereka. Carlos Espi merasa bahwa dukungan suporter sangat krusial untuk membangkitkan semangat tim di babak kedua.

Real Madrid menjalani babak pertama yang cukup frustrasi karena gagal mencetak gol meskipun memiliki kesempatan. Namun, tekanan dari suporter yang terus mendukung memungkinkan tim untuk bangkit dan mendapatkan titik balik. Espi menegaskan bahwa kehilangan poin di kandang sendiri bukanlah pilihan yang boleh diambil oleh tim.

Persiapan Menuju Pertandingan Liga Champions di Selasa Depan

Tugas Carlos Espi dan rekan-rekannya tidak selesai dengan kemenangan ini karena perjuangan masih berlanjut. Real Madrid memiliki waktu hanya 48 jam untuk memulihkan diri dari laga domestik yang melelahkan ini. Espi menekankan bahwa fokus utama sekarang adalah persiapan untuk menghadapi pertandingan di Liga Champions pada hari Selasa.

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Dengan waktu yang sangat terbatas, tim harus segera membawa momentum positif dari kemenangan ini ke ajang Eropa. Espi menyatakan bahwa mereka akan menghadapi pertandingan berikutnya dengan penuh semangat dan kesiapan maksimal. Pertahanan rekor kemenangan beruntun menjadi prioritas utama sebelum laga krusial di kancah kontinental.