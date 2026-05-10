Cari Aneka Kuliner Hemat Di Jogja, Ini Rekomendasi Tempat Makanan Mulai Dari 6 Ribu Hingga 9 Ribu Rupiah

Kota Yogyakarta memiliki kuliner super murah yang rasanya tetap istimewa. Beberapa pilihan makanan lezat dan mengenyangkan dengan budget 10 ribuan.

Ilustrasi warteg prasmanan/YouTube @Dyodoran JawaPos.com - Jogja tidak pernah ada habisnya, selalu ada banyak hal yang bisa dicari di Kota ini. Termasuk kuliner super murah yang rasanya tetap istimewa.

Bagi anda yang ingin haunting dan mencoba tantangan makan hemat, kota ini memiliki beberapa pilihan makanan lezat dan mengenyangkan, dengan budget 10 ribuan saja. Dengan uang 10 ribu, anda sudah bisa menikmati seporsi nasi lengkap dengan minumannya. Selain mengenyangkan, menu murah meriah ini juga cocok menjadi penyemat dompet anda di akhir bulan. Rekomendasi dari kanal YouTube @ Dyodoran ini bisa menjadi panduan anda untuk menemukan aneka kuliner hemat di Jogjakarta dengan budget yang ramah.

Warung Makan Flamboyan Rekomendasi pertama yang bisa anda tuju adalah warung makan flamboyan. Tempat ini berlokasi di Jl. Flamboyan CTX No.39 Karangasem Baru, Depok, Sleman. Warung flamboyan mengusung konsep prasmanan, dengan bebas ambil nasi putih atau nasi merah sepuasnya, berbagai lauk yang bisa dipilih sendiri, serta gratis air mineral.

Di sini tersedia berbagai lauk mulai dari oseng kikil, ayam, telur, rendang, urap, tumis bunga pepaya, sayur bobor, sampai usus balado. Oke Iki Restaurant Selanjutnya, anda masih bisa makan kenyang dengan budget 10 ribu di Oke Iki Restaurant. berlokasi di Jl. Kapten Piere Tendean No.23, Wirobrajan, anda bisa memesan menu nasi, telur, dua jenis sayur, serta sambal dengan harga 10 ribu saja.

Disini juga menggunakan sistem prasmanan, sehingga anda bisa mengambil porsi sepuasnya, Nasi Soon Bu Roso Nasi soon bu roso berlokasi Jl. Wijilan No.24, Panembahan, Kota Yogyakarta. Warung ini adalah pelopor nasi soon pertama dengan harga 6 ribu saja per porsinya. Selain nasi, di sini juga tersedia aneka lauk pendamping seperti telur, gorengan, bacem, tempe, tahu, ceker, dan kepala.

Anda juga dapat menikmati teh hangat dengan harga 3 ribu rupiah saja. Bakmi Jawa Bakmi jawa P2 bertempat Jl. Prof DR. Ki Amri Yahya No.1 Pakuncen. Bakmi jawa di sini hanya dibanderol dengan harga 9 ribu rupiah saja.

Bakmi jawa P2 dimasak menggunakan arang, dengan mie yang banyak, telur, suwiran ayam yang melimpah,serta kuah kaldu yang lezat. Dijamin membuat perut kenyang dan tubuh terasa hangat untuk teman makan malam anda di Jogja





