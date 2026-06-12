Cara Praktis Membuat Es Kolang Kaling Betawi yang Segar dan Sehat

Panduan lengkap membuat Es Kolang Kaling Betawi di rumah, termasuk bahan, langkah pembuatan, variasi rasa, dan manfaat kesehatannya.

Es Kolang Kaling Betawi telah menjadi minuman tradisional yang melintasi batas wilayah, tidak lagi terbatas pada komunitas Betawi saja. Kesederhanaan bahan baku dan cara pembuatan yang mudah menjadikannya pilihan populer di rumah-rumah Indonesia.

Dengan menyesuaikan takaran gula, santan, dan tambahan buah, setiap orang dapat menciptakan rasa yang sesuai selera pribadi. Proses pembuatan dimulai dengan membersihkan kolang kaling secara menyeluruh, merendamnya selama beberapa jam untuk menghilangkan lendir, kemudian merebus hingga empuk sambil menambahkan daun pandan atau serai untuk aroma yang harum. Setelah ditiriskan dan didinginkan, kolang kaling ditempatkan dalam gelas saji, diberi sirup cocopandan atau sirup merah, serta es batu serut dan susu kental manis.

Aduk rata dan hidangkan dingin untuk menikmati sensasi segar di tengah cuaca panas. Bahan utama yang diperlukan meliputi 150 gram gula pasir, dua lembar daun pandan, tiga sendok makan air jeruk nipis, serta 200 mililiter santan kental atau satu bungkus santan instan yang dilarutkan dengan air. Bagi yang menginginkan rasa lebih autentik, gula merah dapat menggantikan gula pasir, sementara tambahan jahe atau kayu manis memberi kehangatan pada kuah rebusan.

Variasi lain dapat mencakup potongan buah leci, semangka, alpukat, atau nangka, serta pelengkap seperti cendol, cincau hitam, jeli, biji selasih, atau kelapa muda serut. Penggunaan sirup buatan sendiri dari gula aren atau madu memungkinkan pewarna alami, misalnya dengan menambahkan buah naga untuk warna merah muda yang menarik. Manfaat kesehatan kolang kaling tidak dapat diabaikan. Serat tinggi membantu melancarkan pencernaan, sementara kandungan kalsium dan fosfor berperan penting dalam menjaga kepadatan tulang.

Konsumsi rutin juga dapat membantu mengontrol kadar gula darah dan mendukung kesehatan jantung. Bagi yang sensitif terhadap rasa asam, penambahan air jeruk nipis pada proses perendaman atau merebus dengan air beras dapat menetralkan keasaman. Dengan fleksibilitas bahan dan cara penyajian, Es Kolang Kaling Betawi tetap menjadi minuman pilihan yang menyegarkan sekaligus menyehatkan di setiap kesempatan, baik sebagai penyejuk tengger pada hari panas maupun hidangan khusus selama bulan Ramadan





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