Panduan lengkap cara pakai Viva Cleansing Cream, daftar kandungan bahan aktif, dan fungsinya sebagai deep cleansing makeup yang efektif dan terjangkau.

Merek produk kecantikan lokal Viva Cosmetics memperkenalkan Viva Cleansing Cream sebagai solusi efektif untuk membersihkan kulit wajah, tangan, dan kaki. Krim pembersih ini dirancang khusus untuk melakukan deep cleansing, yakni proses mengangkat kotoran yang masuk hingga ke dalam pori-pori secara menyeluruh.

Mekanisme Deep Cleansing Viva

Viva Cleansing Cream bekerja dengan cara melembutkan permukaan kulit sebelum mengangkat residu makeup dan sel-sel kulit mati. Penggunaannya sangat praktis karena hanya memerlukan olesan krim merata pada area yang ingin dibersihkan.

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Setelah krim diaplikasikan, sisa produk dapat dibersihkan menggunakan kapas atau waslap. Proses ini memastikan bahwa kotoran yang menempel di pori-pori terangkat tanpa menyisakan residu yang dapat menyebabkan iritasi atau pori-pori tersumbat.

Kandungan Bahan Formula Produk

Formula Viva Cleansing Cream mengandung Mineral Oil yang berfungsi sebagai emolien untuk melembutkan kulit dan mengurangi kehilangan kelembapan alami. Kandungan ini membantu menjaga tekstur kulit tetap halus saat proses pembersihan berlangsung.

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Kompound Cetearyl Alcohol hadir sebagai alkohol lemak yang berperan sebagai emolien sekaligus membantu membentuk konsistensi krim yang optimal. Bahan ini memastikan aplikasi produk terasa nyaman dan mudah diratakan di seluruh permukaan kulit.

Perfume ditambahkan ke dalam formulasi untuk memberikan aroma yang segar pada produk. Selain itu, terdapat BHT sebagai antioksidan yang berfungsi menjaga kestabilan formulasi produk dari kerusakan akibat oksidasi. Untuk mengetahui komposisi terbaru, konsumen disarankan memeriksa daftar kandungan pada kemasan produk yang digunakan.

Tata Cara Penggunaan yang Tepat

Untuk hasil maksimal, ambil Viva Cleansing Cream secukupnya lalu oleskan pada permukaan kulit yang ingin dibersihkan. Pastikan lapisan krim merata meliputi area wajah, tangan, atau kaki sebelum melakukan langkah selanjutnya.

Bersihkan sisa produk menggunakan kapas atau waslap secara perlahan. Untuk perawatan wajah, disarankan untuk melanjutkan rutinitas dengan Viva Face Tonic yang sesuai dengan jenis kulit masing-masing pengguna.

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Viva Cosmetics tetap menjadi pilihan utama bagi konsumen yang mencari produk perawatan kulit dengan harga terjangkau namun tetap efektif dalam menjaga kebersihan dan kesehatan kulit.