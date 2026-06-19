Cara Menghilangkan Bau Amis Ikan dengan Bahan Sederhana di Rumah

Artikel ini menjelaskan penyebab bau amis pada ikan akibat senyawa trimetilamina (TMA) dan memberikan berbagai solusi praktis menggunakan bahan dapur seperti jeruk nipis, garam, jahe, cuka, dan bawang putih untuk mengurangi atau menghilangkan aroma tersebut. Disertai panduan langkah-langkah yang mudah diikuti, pembaca dapat mengolah ikan dengan lebih bersih dan lezat tanpa kehilangan nutriensi.

Bau tak sedap yang khas pada ikan, terutama setelah ditangkap, disebabkan oleh senyawa trimetilamina (TMA). Senyawa ini terbentuk ketika bakteri mulai mengurai trimetilamina oksida (TMAO) yang secara alami ada dalam tubuh ikan setelah kematiannya.

Proses penguraian inilah yang menghasilkan aroma kuat yang seringkali kurang disukai. Beruntungnya, berbagai solusi praktis tersedia untuk menghilangkan atau setidaknya menyamarkan bau amis ini, mulai dari bahan-bahan asam hingga agen pengikat alami. Lantas bagaimana saja cara menghilangkan bau amis pada ikan dengan bahan sederhana di rumah? Melansir dari berbagai sumber, Jumat (19/6/2026), simak ulasan informasinya berikut ini.

Jeruk nipis dan lemon menjadi salah satu bahan paling populer untuk menghilangkan bau amis pada ikan. Kandungan asam sitrat yang terdapat di dalamnya mampu membantu mengurangi aroma amis dengan cara bereaksi terhadap senyawa penyebab bau. Selain itu, aroma segar dari jeruk juga dapat memberikan wangi alami pada ikan sehingga lebih menggugah selera saat dimasak. Cara penggunaannya cukup mudah, yaitu dengan membersihkan ikan terlebih dahulu menggunakan air mengalir.

Setelah sisik, kotoran, dan bagian dalam ikan dibersihkan, lumuri seluruh permukaan ikan dengan perasan jeruk nipis atau lemon. Pastikan bagian luar dan bagian dalam ikan terkena cairan tersebut agar aroma amis bisa berkurang secara merata. Diamkan ikan selama kurang lebih 15-30 menit sebelum dibilas kembali dan diolah. Namun, jangan merendam ikan terlalu lama karena sifat asam dari jeruk dapat membuat tekstur daging ikan berubah menjadi lebih keras atau sedikit kering.

Penggunaan jeruk nipis juga membantu menghilangkan lendir pada permukaan ikan sehingga ikan terasa lebih bersih dan segar. Garam merupakan bahan dapur sederhana yang memiliki banyak manfaat dalam proses pengolahan ikan. Selain digunakan sebagai pemberi rasa, garam juga dapat membantu mengurangi bau amis karena mampu menarik keluar sebagian cairan yang membawa aroma tidak sedap dari permukaan ikan. Teknik ini sudah lama digunakan dalam berbagai cara pengolahan ikan tradisional.

Untuk menggunakannya, larutkan beberapa sendok garam ke dalam air bersih hingga terasa cukup asin. Masukkan ikan yang sudah dibersihkan ke dalam larutan tersebut, lalu diamkan selama sekitar 10-20 menit. Setelah proses perendaman selesai, bilas ikan dengan air bersih agar sisa garam tidak membuat rasa ikan terlalu asin saat dimasak. Selain mengurangi bau amis, perendaman dengan air garam juga membantu memperbaiki tekstur ikan.

Garam dapat membantu membuat daging ikan terasa lebih padat dan tidak mudah hancur saat dimasak. Cara ini cocok digunakan untuk berbagai jenis ikan, baik ikan laut maupun ikan air tawar. Ilustrasi jahe. (pixabay.com/Couleur).

Jahe dikenal sebagai salah satu rempah yang memiliki aroma kuat dan khas. Kandungan minyak atsiri dalam jahe dapat membantu menutupi sekaligus mengurangi aroma amis pada ikan. Tidak hanya itu, jahe juga sering digunakan dalam masakan ikan karena mampu memberikan rasa hangat dan aroma yang lebih sedap. Cara menggunakan jahe cukup praktis.

Kupas beberapa ruas jahe, lalu memarkan atau parut hingga keluar sarinya. Oleskan jahe tersebut pada permukaan ikan yang sudah dibersihkan, kemudian diamkan selama beberapa menit sebelum dimasak. Jika ingin hasil lebih maksimal, jahe juga bisa dicampurkan bersama bahan lain seperti bawang putih atau jeruk nipis. Penggunaan jahe sangat cocok untuk jenis ikan yang memiliki aroma cukup kuat, seperti ikan bandeng, ikan patin, atau ikan laut tertentu.

Selain membantu menghilangkan bau amis, jahe juga dapat memperkaya rasa masakan sehingga ikan terasa lebih nikmat tanpa aroma yang mengganggu. Cuka dapat menjadi pilihan lain untuk mengatasi bau amis pada ikan karena memiliki sifat asam yang mampu membantu menetralisir senyawa penyebab aroma tidak sedap. Bahan ini sering digunakan dalam berbagai resep masakan karena dapat memberikan rasa segar sekaligus membantu proses pembersihan bahan makanan. Untuk menggunakannya, campurkan sedikit cuka dengan air bersih, kemudian rendam ikan selama beberapa menit.

Jangan menggunakan cuka terlalu banyak atau merendam ikan terlalu lama karena tingkat keasamannya dapat memengaruhi rasa dan tekstur daging ikan. Setelah itu, bilas ikan hingga bersih sebelum dimasak. Selain mengurangi bau amis, cuka juga dapat membantu membersihkan lendir yang menempel pada permukaan ikan. Dengan begitu, ikan menjadi lebih higienis dan siap diolah.

Cara ini cocok digunakan ketika tidak memiliki jeruk nipis atau lemon di rumah. Bawang putih . Bawang garlic merupakan bumbu dapur yang hampir selalu tersedia di rumah dan memiliki aroma kuat yang mampu membantu mengurangi bau amis. Kandungan senyawa sulfur alami pada bawang garlic menghasilkan aroma khas yang dapat memberikan keseimbangan terhadap aroma ikan.

Cara penggunaannya yaitu dengan menghaluskan beberapa siung bawang garlic, kemudian mengoleskannya secara merata pada ikan yang sudah dibersihkan. Diamkan selama beberapa menit sebelum rinsed kembali dan dimasak. Kombinasi bawang garlic dengan bahan asam seperti lemon dapat meningkatkan efektivitas dalam menghilangkan bau amis. Metode ini juga menambahkan kedalaman rasa pada hidangan ikan, menjadikannya lebih sedap dan menarik





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