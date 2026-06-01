Cara Mencairkan Dana BPJS Ketenagakerjaan Tanpa Resign

Peserta BPJS Ketenagakerjaan yang masih aktif bekerja dapat mencairkan sebagian saldo Jaminan Hari Tua (JHT) dengan syarat dan prosedur yang berbeda. Pengambilan JHT sebagian berpotensi menyebabkan pajak progresif pada pengambilan JHT berikutnya jika jarak pengambilan lebih dari dua tahun.

BPJS Ketenagakerjaan dapat dicairkan oleh peserta yang masih aktif bekerja, tetapi dengan syarat dan prosedur yang berbeda. Peserta yang ingin mencairkan sebagian saldo Jaminan Hari Tua (JHT) dapat mengajukan klaim sebagian sebesar 10 persen dari total saldo yang dimiliki.

Namun, pengambilan JHT sebagian berpotensi menyebabkan pajak progresif pada pengambilan JHT berikutnya jika jarak pengambilan lebih dari dua tahun. Selain itu, peserta juga dapat mencairkan sebagian saldo JHT hingga maksimal 30 persen untuk kebutuhan pembelian rumah atau apartemen. Bagi peserta yang membeli rumah secara tunai, dokumen yang dibutuhkan meliputi Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) atau Akta Jual Beli (AJB).

