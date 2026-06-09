Simak resep lengkapnya berikut ini, dirangkum Liputan6.com dari berbagai sumber pada Selasa (9/6/2026).

Singkong keju telah lama menjadi pilihan favorit sebagai camilan yang memadukan rasa gurih dan tekstur lembut. Hidangan ini sering hadir untuk menemani waktu santai atau saat berkumpul bersama.

Berbagai cara pengolahan memungkinkan singkong keju dinikmati sesuai selera. Menerapkan cara membuat singkong keju tanpa dikukus dapat menjadi solusi praktis bagi mereka yang menginginkan camilan lezat dengan langkah yang lebih ringkas. Bagi sebagian orang, proses mengukus atau merebus singkong sebelum digoreng mungkin terasa memakan waktu. Namun, kini tersedia metode alternatif untuk membuat singkong keju yang empuk dan merekah tanpa melalui tahap pengukusan.

Pendekatan ini mengandalkan teknik penggorengan dan perendaman khusus guna mencapai tekstur yang diinginkan. Dengan pemilihan bahan yang tepat dan mengikuti tahapan pengolahan yang cermat, singkong keju tetap dapat menghasilkan tekstur renyah di luar dan lembut di dalam, siap untuk dinikmati. Simak resep lengkapnya berikut ini, dirangkum Liputan6.com dari berbagai sumber pada Selasa (9/6/2026). Untuk menghasilkan singkong keju yang lezat, beberapa bahan utama mudah didapatkan diperlukan.

Komponen ini berperan penting dalam menciptakan rasa gurih dan tekstur yang diinginkan. Proses pembuatan singkong keju tanpa dikukus melibatkan beberapa tahapan penting. Langkah-langkah ini dirancang untuk menghasilkan singkong yang merekah dan empuk. Kupas singkong, cuci bersih, lalu potong-potong sepanjang 5-7 cm agar mudah matang dan merekah saat digoreng.

Rebus singkong dalam air mendidih hingga setengah empuk atau sekitar 20-30 menit. Jangan terlalu lama agar singkong tidak hancur. Sementara itu, campurkan air dingin, bawang putih halus, garam, ketumbar bubuk, dan kunyit bubuk dalam wadah besar. Aduk hingga bumbu larut.

Angkat singkong yang sudah direbus, lalu segera masukkan ke dalam air es selama 20-30 menit. Perubahan suhu ini membantu singkong menjadi merekah saat digoreng. Tiriskan singkong dari air es, kemudian rendam dalam larutan bumbu selama 30-60 menit agar bumbu meresap ke dalam singkong. Goreng singkong hingga berwarna kuning keemasan dan permukaannya terlihat merekah serta renyah.

Susun singkong di atas piring saji, lalu taburi dengan keju cheddar parut selagi masih hangat agar keju sedikit meleleh. Singkong keju tanpa dikukus siap disajikan sebagai camilan gurih yang renyah di luar dan lembut di dalam. Singkong yang tidak merekah bisa disebabkan oleh pemilihan jenis singkong yang kurang tepat atau kualitas singkong yang tidak segar. Pilih singkong yang tampak baru dipanen dan memiliki kulit ari yang mudah mengelupas, menunjukkan singkong yang empuk.

Kurangnya waktu perendaman dalam air bumbu atau air es dapat membuat singkong tidak merekah sempurna. Rendam singkong dalam air bumbu atau air es setelah digoreng setengah matang atau direbus hingga singkong merekah. Suhu minyak yang tidak stabil atau kurang panas saat penggorengan dapat menghambat proses merekahnya singkong. Pastikan minyak benar-benar panas saat menggoreng singkong, terutama pada penggorengan kedua.

Untuk mendapatkan singkong keju yang merekah sempurna, empuk di dalam, dan renyah di luar, ada beberapa tips yang bisa diterapkan. Perhatikan pemilihan bahan baku dan teknik pengolahan untuk hasil terbaik. Pilih singkong berkualitas baik, segar, dan tidak terlalu tua agar hasilnya empuk dan mudah merekah. Singkong yang baru dipanen cenderung lebih baik.

Rendam singkong dalam air bumbu atau air es setelah proses pematangan awal (baik direbus atau digoreng setengah matang) untuk membantu singkong merekah dan menyerap bumbu. Proses perendaman ini penting untuk membuat tekstur singkong merekah. Goreng singkong dua kali; penggorengan pertama untuk mematangkan dan penggorengan kedua untuk mendapatkan tekstur renyah dan warna keemasan. Penggorengan kedua dengan minyak panas membantu singkong menjadi krispi.

Gunakan minyak yang cukup banyak dan pastikan suhunya panas saat menggoreng agar singkong matang merata dan merekah. Suhu minyak yang tepat juga mencegah singkong menyerap terlalu banyak minyak. Menyimpan singkong yang sudah dibumbui di lemari pendingin selama beberapa jam sebelum digoreng dapat membantu menghasilkan bentuk yang lebih terbuka saat digoreng





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Singkong Keju Tanpa Dikukus Resep

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