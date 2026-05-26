Cara Membuat Mochi Kukus Isi Kacang Tanah yang Lembut dan Kenyal

Panduan lengkap membuat mochi kukus isi kacang tanah dengan langkah detail, tips bahan berkualitas, dan teknik pengukusan agar hasilnya lembut, kenyal, dan lezat.

Kacang tanah yang lembut dan kenyal kini menjadi primadona camilan yang digemari banyak orang, menghadirkan perpaduan tekstur dan rasa yang memikat. Kulit mochi yang dikukus memberikan sensasi lembut, sementara isian kacang tanah manis gurih menambah dimensi rasa yang istimewa.

Resep mochi kukus isi kacang tanah cukup sederhana, memungkinkan siapa saja untuk mencoba membuatnya di rumah sebagai pilihan tepat untuk berbagai kesempatan. Hidangan tradisional Jepang ini telah beradaptasi dengan selera lokal, terutama dengan penggunaan kacang tanah yang familiar di Indonesia, sehingga menghasilkan camilan yang tidak hanya lezat tetapi juga memiliki daya tarik visual berkat bentuknya yang mungil dan kenyal. Proses pembuatan mochi dimulai dengan menyiapkan bahan dasar yang berkualitas.

Bahan utama antara lain tepung maizena, vanila atau pasta pandan, kacang tanah sangrai tanpa kulit, serta tepung ketan sangrai. Kacang tanah dihaluskan kemudian dicampur dengan gula pasir dan air panas hingga menjadi adonan yang dapat dipulung. Bahan kering seperti tepung ketan, gula, dan sedikit garam diaduk rata, kemudian cairan seperti air, susu atau santan ditambahkan secara bertahap sambil terus diaduk hingga adonan licin. Minyak goreng atau margarin, serta pewarna makanan dapat ditambahkan sesuai selera.

Wadah tahan panas yang sudah diolesi minyak kemudian diisi dengan adonan dan dikukus dengan api sedang selama 15 sampai 30 menit, sambil diaduk setiap lima menit untuk memastikan kematangan merata. Setelah matang, adonan diuleni selagi masih panas menggunakan sarung tangan yang ditaburi tepung maizena, sehingga menghasilkan tekstur elastis dan tidak lengket. Potongan adonan kemudian dipipihkan, diberi isian kacang tanah, dan dibentuk bulat atau lonjong hingga tertutup rapat.

Agar mochi kukus tetap kenyal dan anti gagal, ada beberapa tips penting yang dapat diikuti. Gunakan tepung ketan putih berkualitas tinggi yang halus; menyangrai tepung ketan terlebih dahulu dapat meningkatkan aroma dan mengurangi lengketnya adonan. Pastikan kukusan sudah dipanaskan dan gunakan api sedang agar proses pengukusan merata; waktu pengukusan yang tepat, antara 15 sampai 30 menit, sangat krusial untuk menghindari mochi menjadi terlalu lembek atau keras.

Pengulenan adonan harus dilakukan selagi masih panas dan cepat, dengan sarung tangan yang ditaburi tepung maizena untuk menghindari adonan menempel. Hindari penggunaan tepung beras biasa karena dapat membuat mochi keras, serta perhatikan takaran cairan agar adonan tidak terlalu kering atau terlalu basah. Dengan memperhatikan langkah‑langkah tersebut, Anda dapat menciptakan mochi kukus isi kacang tanah yang lembut, kenyal, dan memukau selera setiap kali disajikan





