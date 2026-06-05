Kue ape durian pandan adalah variasi jajanan tradisional Indonesia yang memiliki pinggiran renyah dan bagian tengah lembut berongga, diperkaya dengan aroma dan rasa khas durian serta pandan. Berikut adalah cara membuat kue ape durian pandan tanpa mixer.

Selain mixer, adonan kue ape durian pandan dapat dibuat menggunakan pengocok manual atau garpu besar untuk mengaduk bahan hingga halus. Bahkan, teknik tradisional menggunakan tangan untuk diaduk dan dikocok-keplok juga umum dipakai untuk membantu membentuk tekstur adonan yang lebih lembut dan merata.

Sederhana untuk mengocok adonan cair dalam jumlah kecil. Semua metode ini tetap efektif selama proses pengadukan dilakukan cukup lama agar adonan tidak bergerindil dan menghasilkan tekstur kue yang optimal. Kunci utama mendapatkan kue ape durian pandan dengan tekstur dan rasa optimal terletak pada pemilihan bahan berkualitas serta perbandingan yang tepat.

Gunakan durian matang sempurna dengan aroma kuat, serta jika memungkinkan air daun suji atau ekstrak pandan alami, dan pastikan tepung beras serta tepung terigu yang digunakan masih segar untuk hasil terbaik. Dalam sebuah wadah besar, campurkan tepung beras, tepung terigu, dan garam hingga rata. Kemudian, masukkan gula pasir dan aduk kembali sampai semua bahan kering tercampur sempurna. Tambahkan setengah bagian air sedikit demi sedikit ke dalam campuran tepung.

Sambil menuangkan air, uleni atau selama kurang lebih 15 menit. Proses ini krusial untuk mengembangkan gluten dan menghasilkan adonan yang licin, tidak bergerindil, serta tekstur kue yang baik. Setelah adonan licin, masukkan sisa air, air daun suji atau pasta pandan, serta daging durian yang sudah dihaluskan. Aduk perlahan hingga semua bahan menyatu dan adonan menjadi homogen.

Proses fermentasi ini akan membuat adonan mengembang dua kali lipat dan menghasilkan pori-pori khas Kue Ape yang lembut. Panaskan wajan khusus kue ape di atas api besar. Olesi permukaan wajan dengan sedikit minyak goreng. Setelah wajan cukup panas, tuang satu sendok sayur adonan ke tengah wajan.

Segera tekan bagian tengah adonan dengan punggung sendok sayur agar adonan menyebar ke pinggir dan membentuk efek 'krispi' di bagian tepi. Kecilkan api menjadi sedang cenderung kecil. Tutup wajan dan biarkan kue matang. Kue Ape yang matang akan memiliki pinggiran yang renyah dan berwarna kecoklatan, serta bagian tengah yang lembut dan berpori.

Angkat kue dari wajan dan ulangi proses hingga adonan habis. Resep Kue Ape Durian Pandan Tanpa Mixer (Gambar: Gemini AI) Untuk mendapatkan kue ape durian pandan yang sempurna, penting memperhatikan proses pengulenan awal yang baik serta fermentasi adonan selama satu jam. Selain itu, suhu wajan harus benar-benar panas saat adonan dituangkan agar menghasilkan pinggiran yang renyah. Setelah adonan masuk dan ditekan, api perlu segera dikecilkan agar bagian tengah kue matang merata tanpa gosong.

Teknik ini membantu menjaga keseimbangan tekstur antara bagian luar yang renyah dan bagian dalam yang lembut. Kue ape durian pandan paling nikmat disajikan selagi hangat saat aroma durian dan pandan masih kuat. Jika tersisa, sebaiknya disimpan dalam wadah kedap udara pada suhu ruang dan dikonsumsi dalam waktu singkat agar kualitas rasa dan teksturnya tetap terjaga





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