Pelajari cara membuat kornet sapi rumahan dari daging kurban yang praktis dan tahan lama. Cocok untuk stok makanan sehari-hari.

Daging kurban yang melimpah saat Iduladha sering menjadi tantangan bagi banyak keluarga. Jika tidak segera diolah, daging tersebut hanya akan memenuhi ruang penyimpanan dan berisiko menurun kualitasnya.

Salah satu solusi praktis adalah mengolah daging kurban menjadi kornet sapi rumahan. Kornet tidak hanya tahan lama disimpan, tetapi juga dapat digunakan dalam berbagai masakan sehari-hari seperti isian roti, campuran nasi goreng, atau lauk pendamping. Proses pembuatannya tidak serumit yang dibayangkan; dengan peralatan dapur sederhana, siapa pun bisa membuat kornet sendiri di rumah. Langkah pertama adalah memilih daging yang tepat.

Daging sapi segar dari kurban sangat ideal karena masih baru dan memiliki kualitas terbaik. Cuci daging hingga bersih, lalu rebus dalam air mendidih hingga empuk. Proses perebusan ini penting agar daging mudah disuwir dan menyerap bumbu. Setelah matang, tiriskan dan biarkan dingin.

Suwir-suwir daging hingga halus, atau bisa juga dicincang kasar sesuai selera. Sementara itu, siapkan bumbu halus yang terdiri dari bawang putih, bawang merah, kemiri, ketumbar, dan sedikit gula merah. Tumis bumbu hingga harum, lalu masukkan daging suwir. Aduk rata, tambahkan garam, lada, dan kaldu bubuk secukupnya.

Masak sambil terus diaduk hingga bumbu meresap dan daging berubah warna kecokelatan. Proses ini memakan waktu sekitar 15-20 menit dengan api kecil. Agar kornet lebih awet, pastikan kadar air berkurang selama memasak. Setelah matang, dinginkan sejenak lalu simpan dalam wadah kedap udara.

Kornet bisa disimpan di lemari es hingga dua minggu atau di freezer hingga tiga bulan. Untuk variasi rasa, Anda bisa menambahkan cabai atau daun jeruk saat menumis bumbu. Selain mengatasi stok daging yang melimpah, membuat kornet sendiri juga memastikan kebersihan dan kualitas bahan yang digunakan. Dengan langkah-langkah sederhana ini, Anda tidak perlu khawatir daging kurban terbuang sia-sia. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat





