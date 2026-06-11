Liputan6 akan menyajikan panduan lengkap cara membuat getuk singkong warna warni mulai dari pemilihan bahan, proses pengolahan, teknik pewarnaan, hingga cara penyimpanan.

ini dikenal mudah dibuat, menggunakan bahan sederhana, serta memiliki tampilan yang menarik untuk berbagai kesempatan. Perpaduan tekstur singkong yang lembut dengan warna-warna cerah membuat getuk tampak menggugah selera, sekaligus cocok disajikan sebagai hidangan keluarga maupun suguhan saat acara tertentu.

Meski bahan dan proses pembuatannya relatif sederhana, masih banyak orang yang ingin mengetahui langkah yang tepat agar getuk memiliki tekstur yang lembut, rasa yang pas, dan warna yang menarik tanpa mengurangi cita rasa khasnya. Untuk membantu menjawab kebutuhan tersebut, di kesempatan ini Liputan6 akan menyajikan panduan lengkap cara membuat getuk singkong warna warni mulai dari pemilihan bahan, proses pengolahan, teknik pewarnaan, hingga cara penyimpanan. Simak informasi selengkapnya, dihadirkan pada Kamis (11/6).

Getuk singkong warna warni merupakan salah satu olahan berbahan dasar singkong yang masih banyak dibuat di rumah. Camilan ini dikenal karena proses pembuatannya yang sederhana serta bahan-bahannya yang mudah ditemukan di pasar maupun toko bahan makanan. Dalam praktiknya, cara membuat getuk singkong warna warni tidak membutuhkan banyak tahapan. Singkong yang sudah dikukus kemudian dihaluskan dan dicampur gula sebelum diberi warna makanan.

Setelah itu adonan dibentuk sesuai kebutuhan lalu disajikan dengan berbagai pilihan taburan. Keberadaan warna yang berbeda pada setiap bagian getuk membuat sajian ini sering dipilih sebagai hidangan keluarga maupun suguhan saat berkumpul. Selain memberikan tampilan yang menarik, warna-warni pada getuk juga membantu menghadirkan variasi penyajian tanpa mengubah bahan utama yang digunakan. Sebelum memulai cara membuat getuk singkong warna warni, pemilihan singkong perlu diperhatikan karena akan memengaruhi hasil akhir.

Singkong yang tepat akan lebih mudah dihaluskan setelah dikukus sehingga proses pengolahan berjalan lebih lancar. Pemilihan bahan menjadi langkah awal yang sering menentukan hasil getuk. Karena itu, penting untuk mengenali beberapa ciri singkong yang cocok digunakan sebagai bahan utama. Pilih umbi yang ukurannya sedang hingga besar.

Setelah mendapatkan singkong yang sesuai, langkah berikutnya adalah menyiapkan seluruh bahan yang diperlukan. Menyiapkan bahan sejak awal membantu proses memasak berjalan lebih teratur dan memudahkan pembagian warna pada adonan getuk. Dalam cara membuat getuk singkong warna warni, jumlah bahan dapat disesuaikan dengan kebutuhan keluarga. Berikut contoh takaran yang umum digunakan untuk menghasilkan beberapa porsi getuk.

Cara membuat getuk singkong warna warni dapat dilakukan secara bertahap agar hasilnya lebih merata. Setiap proses memiliki tujuan tersendiri mulai dari mengukus hingga membentuk adonan menjadi sajian siap makan. Dengan mengikuti urutan pengerjaan yang teratur, proses pembuatan getuk menjadi lebih mudah dilakukan bahkan oleh orang yang baru pertama kali mencoba membuatnya di rumah. Banyak orang mengenal getuk dengan taburan kelapa parut.

Namun dalam perkembangan penyajian saat ini, terdapat berbagai pilihan taburan lain yang dapat digunakan sesuai kebutuhan dan ketersediaan bahan di rumah. Penambahan taburan menjadi salah satu cara menghadirkan variasi dalam cara membuat getuk singkong warna warni tanpa harus mengubah resep utama. Pilihan taburan juga dapat disesuaikan dengan selera keluarga. Getuk singkong warna warni sering disajikan sebagai teman minum pada pagi atau sore hari.

Tekstur getuk yang mudah dinikmati membuat camilan ini kerap hadir dalam berbagai kesempatan bersama keluarga maupun tamu yang berkunjung. Selain mudah dipadukan dengan berbagai minuman, cara membuat getuk singkong warna warni juga memungkinkan camilan ini disajikan dalam beberapa bentuk dan ukuran sesuai kebutuhan acara yang berlangsung. Masa simpan getuk singkong warna warni bergantung pada cara penyimpanan dan kondisi lingkungan sekitar. Karena terbuat dari bahan yang telah dikukus, getuk sebaiknya tidak dibiarkan terlalu lama dalam keadaan terbuka.

Pada suhu ruang, getuk umumnya dapat dikonsumsi dalam hari yang sama agar rasa dan bentuknya tetap terjaga. Penyimpanan yang tepat membantu menjaga kondisi getuk sebelum kembali disajikan





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