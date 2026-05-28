Cara Membuat Babat Gongso Tanpa Minyak yang Nikmat

Babat gongso tanpa minyak adalah variasi dari masakan babat gongso yang populer di Indonesia. Istilah 'gongso' sendiri berasal dari bahasa Jawa yang berarti ditumis, merujuk pada teknik memasak bumbu rempah hingga harum dan meresap.

Meskipun identik dengan penggunaan minyak saat menumis, babat gongso tetap bisa dibuat lebih sehat tanpa mengurangi cita rasa khasnya. Cara membuat babat gongso tanpa minyak kini mulai banyak diminati karena dianggap lebih praktis dan rendah lemak. Dengan teknik memasak yang tepat, bumbu tetap dapat matang sempurna dan menghasilkan aroma sedap meski tanpa proses menggoreng. Kunci utamanya terletak pada pemilihan babat yang bersih serta penggunaan air atau kaldu sapi untuk membantu proses memasak bumbu.

Artikel ini akan membahas langkah-langkah membuat babat gongso tanpa minyak agar hasilnya tetap empuk, tidak amis, dan kaya rasa. Mulai dari proses membersihkan babat hingga teknik memasak bumbu yang benar, semuanya dapat dipraktikkan dengan mudah di rumah. Langkah pertama yang paling penting dalam membuat babat gongso tanpa minyak adalah memastikan babat benar-benar bersih dan tidak amis. Pilih babat segar dengan warna cerah, tekstur kenyal, dan tidak berlendir agar lebih mudah diolah serta menghasilkan rasa yang lebih enak.

Cuci babat di bawah air mengalir hingga bersih. Gosok permukaannya menggunakan garam untuk membantu mengangkat lendir dan sisa kotoran yang menempel. Setelah itu, beri perasan jeruk nipis dan diamkan beberapa menit untuk membantu mengurangi aroma amis khas jeroan. Jika ingin hasil lebih maksimal, babat dapat direndam dalam air kapur sirih selama 15-30 menit, lalu dibilas kembali hingga bersih.

Cara ini cukup efektif membantu mengurangi bau amis dan membuat tekstur babat lebih baik saat dimasak. Untuk proses perebusan, rebus babat bersama daun salam, serai, dan jahe selama sekitar 15 menit dengan api sedang. Setelah itu, matikan api tanpa membuka tutup panci dan diamkan selama 30 menit. Rebus kembali selama 10-15 menit hingga babat empuk.

Setelah matang, tiriskan dan potong-potong sesuai selera. Haluskan semua bahan bumbu halus menggunakan blender atau ulekan hingga benar-benar lembut. Panaskan wajan anti lengket tanpa minyak. Masukkan bumbu halus, lalu tambahkan sedikit air atau kaldu sapi secara bertahap sambil diaduk agar bumbu tidak gosong.

Tambahkan potongan babat yang sudah direbus, lalu aduk hingga tercampur rata dengan bumbu. Masukkan kecap manis, gula merah, garam, merica, dan penyedap rasa sesuai selera. Tambahkan sedikit air atau kaldu jika bumbu terlalu kering. Masak dengan api sedang sambil sesekali diaduk agar bumbu meresap sempurna dan tidak menempel di wajan.

Jika kuah mulai menyusut tetapi babat belum cukup empuk, tambahkan sedikit air panas dan lanjutkan memasak. Untuk mendapatkan Babat Gongso tanpa minyak yang paling nikmat, perhatikan beberapa tips tambahan ini. Kualitas babat sangat menentukan hasil akhir masakan. Pilih babat dengan warna cerah, tekstur kenyal, dan tidak berlendir agar lebih mudah dibersihkan serta tidak meninggalkan aroma amis berlebihan saat dimasak.

Babat segar juga cenderung lebih cepat empuk dibandingkan babat yang sudah terlalu lama disimpan. Jika membeli di pasar, pastikan aroma babat tidak terlalu menyengat. Hindari memilih babat yang tampak pucat atau terlalu licin karena biasanya membutuhkan proses pembersihan lebih lama dan bisa memengaruhi cita rasa masakan. Salah satu kunci utama babat gongso yang enak adalah proses pembersihannya.

Gosok babat menggunakan garam dan perasan jeruk nipis agar lendir serta bau amisnya berkurang. Setelah itu, bilas beberapa kali sampai air cucian benar-benar bening. Agar hasilnya lebih maksimal, Anda juga bisa merendam babat menggunakan air kapur sirih selama beberapa menit sebelum direbus. Cara ini membantu mengurangi aroma khas jeroan dan membuat tekstur babat lebih bersih saat dimasak dengan bumbu gongso.

Merebus babat terlalu lama dengan api besar justru bisa membuat teksturnya keras. Karena itu, gunakan teknik perebusan bertahap dengan cara merebus sebentar, mematikan api, lalu mendiamkannya di dalam panci tertutup sebelum direbus kembali. Teknik ini membantu babat matang perlahan sehingga hasil akhirnya lebih empuk dan tidak alot. Tambahkan daun salam, serai, dan jahe saat merebus agar aroma amis semakin berkurang dan babat memiliki aroma yang lebih sedap.

Karena resep ini tidak menggunakan minyak, pemakaian wajan anti lengket sangat disarankan agar bumbu tidak mudah gosong atau menempel di dasar wajan. Tambahkan sedikit air atau kaldu sapi saat menumis bumbu supaya proses memasak tetap berjalan sempurna meski tanpa minyak. Teknik ini membuat bumbu tetap matang dan harum tanpa menghasilkan rasa terlalu berat atau berminyak. Selain lebih sehat, hasil masakan juga terasa lebih ringan tetapi tetap kaya rempah.

Meski tanpa minyak, bumbu tetap harus dimasak sampai matang agar aroma langu hilang dan rasa lebih keluar. Aduk bumbu secara perlahan sambil menambahkan air sedikit demi sedikit agar tidak cepat kering atau gosong





