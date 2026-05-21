Artikel ini membahas cara membersihkan kepala ikan agar tidak amis, dengan menggunakan bahan alami dan metode sederhana. Artikel ini juga menjelaskan manfaat penggunaan jeruk nipis, garam dapur, rempah-rempah, dan cuka untuk menghilangkan bau amis.

Mempersiapkan ikan kepala untuk dimasak dengan cara yang tepat sangat penting agar hasil masakan tidak amis. Proses pembersihan kepala ikan yang benar dapat menghilangkan bau amis dan kotoran yang mungkin menempel.

Berikut langkah-langkahnya: 1. **Pembersihan Awal:** Pembersihan awal dilakukan dengan membujur kepala ikan dan membersihkan insang secara cermat. Ini membantu menghilangkan sumber utama bau amis dan kotoran. Setelah itu, bersihkan darah beku dan kotoran lainnya di rongga kepala ikan.

Proses pembilasan di bawah air mengalir harus dilakukan berulang kali, setidaknya lima kali, hingga semua kotoran dan sisa darah benar-benar hilang. 2. **Penggunaan Jeruk Nipis:** Jeruk nipis atau lemon adalah bahan alami yang efektif untuk menghilangkan bau amis pada ikan. Kandungan asam sitrat dalam buah ini bereaksi secara kimiawi dengan senyawa amonia pada ikan, sehingga aroma tidak sedap dapat berkurang secara signifikan.

Asam askorbat (vitamin C) pada jeruk nipis dan lemon dapat bereaksi dengan trimetilamina pada ikan, menjadikannya efektif mengurangi bau amis. Selain itu, penggunaan jeruk nipis juga dapat memperbaiki tekstur daging ikan, membuatnya lebih lembut namun tetap kokoh saat dimasak, serta memberikan rasa segar. 3. **Penggunaan Garam Dapur:** Garam dapur juga berperan penting dalam proses pembersihan kepala ikan untuk mengurangi bau amis. Garam memiliki kemampuan untuk menarik cairan dan kotoran dari permukaan ikan, termasuk sisa-sisa darah yang mungkin masih menempel.

Selain itu, garam dapat membantu mengencangkan tekstur daging ikan. 4. **Penggunaan Rempah-Rempah:** Rempah-rempah seperti jahe dan kunyit dikenal memiliki sifat antibakteri dan aroma kuat yang dapat menutupi serta menghilangkan bau amis pada ikan. Jahe mengandung senyawa gingerol yang efektif dalam menetralisir bau. Kunyit juga merupakan bahan yang baik untuk menyingkirkan bau amis pada ikan yang efektif. 5.

**Penggunaan Cuka dan Asam Jawa:** Cuka, dengan sifat asamnya, dapat membantu menurunkan sekitar 50% bau amis dari ikan. Asam jawa juga memiliki kemampuan untuk menetralisir bau tidak sedap. Untuk menggunakan cuka, larutkan cuka dengan air, lalu rendam kepala ikan selama sekitar 5 hingga 30 menit. Sementara itu, untuk asam jawa, remas asam jawa dan balurkan ke kepala ikan, lalu diamkan selama sekitar 20 menit.

Setelah perendaman, bilas kepala ikan dengan air mengalir hingga bersih sebelum dimasak. Setelah kepala ikan dibersihkan dan dibumbui, Anda dapat memasaknya dengan cara yang Anda inginkan. Untuk hasil masakan yang lezat, pastikan kepala ikan dibersihkan dan dibumbui dengan benar sebelum dimasak





