Kinisahan saat membersihkan babat sapi dengan benar dipercaya dapat mempengaruhi rasa masakan. Kesalahan atau kelalaian dalam membersihkan babat sapi dapat menempelkan bau tidak sedap. Artikel ini memberikan beberapa petunjuk untuk membersihkan babat sapi dengan benar agar merasa sejuk dan tidak bau.

Ilustrasi soto babat kuah bening yang menyegarkan. Babat sapi perlu dibersihkan dengan benar agar bersih dan tidak bau. Lantas, bagaimana cara membersihkan babat sapi yang benar?

Biasanya bahan makanan ini sudah dibersihkan dengan larutan khusus guna menghilangkan kotoran yang menempel, tapi babat putih tetap perlu dicuci kembali sebelum dimasak. Babat sapi perlu dibersihkan dengan benar agar bersih dan tidak bau. Lantas, bagaimana cara membersihkan babat sapi yang benar? Kikis permukaan babat menggunakan pisau tajam hingga kotorannya hilang, buang juga lemak yang masih menempel pada permukaan babat.

Setelah itu, gosok permukaan babat menggunakan garam kasar lalu bilas dengan cuka. Kemudian, kikis kembali permukaan babat menggunakan pisau tajam agar benar-benar bersih. Bilas sambil menggosok babat menggunakan air mengalir supaya sisa kotoran lebih mudah hilang. Untuk babat berbentuk sarang lebah, gunakan sikat gigi berbulu halus agar kotoran di bagian celah lebih mudah dibersihkan.

Babat putih biasanya sudah dibersihkan dan diberi larutan pemutih. Namun, babat tetap perlu dicuci kembali sebelum dimasak. Bilas babat putih menggunakan air mengalir beberapa kali agar sisa larutan pemutih atau klorin hilang. Jika masih menempel, larutan klorin bisa menimbulkan bau tidak sedap dan memengaruhi rasa masakan.

Babat sapi perlu dibersihkan dengan benar agar bersih dan tidak bau. Lantas, bagaimana cara membersihkan babat sapi yang benar? Taruh babat di atas talenan, lalu kikis kembali permukaannya menggunakan pisau tajam untuk memastikan tidak ada kotoran yang tersisa. Babat sapi bisa dipotong berbentuk persegi dengan ukuran sedang agar lebih mudah diolah.

Memotong babat saat masih setengah matang juga bisa membantu mempersingkat waktu perebusan. Rebus kembali babat sapi selama dua hingga tiga jam. Babat sapi perlu dibersihkan dengan benar agar bersih dan tidak bau. Lantas, bagaimana cara membersihkan babat sapi yang benar? Semoga bermanfaat. Selamat mencoba





