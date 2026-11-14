Cara Login WhatsApp Web Tanpa Scan QR dengan Nomor Telepon

WhatsApp Web kini bisa diakses tanpa memindai kode QR lewat metode tautan nomor telepon dengan kode verifikasi 8 karakter di menu perangkat tertaut ponsel.

WhatsApp kini memungkinkan pengguna mengakses WhatsApp Web di komputer atau laptop tanpa harus memindai kode QR. Sebagai gantinya, pengguna cukup memasukkan nomor telepon yang terdaftar di akun WhatsApp, lalu mengonfirmasi kode verifikasi delapan karakter melalui menu perangkat tertaut di ponsel pintar.

Fitur alternatif ini ditujukan bagi pengguna yang kameranya bermasalah, buram, atau rusak sehingga tidak bisa membaca kode QR di layar komputer. Dengan metode tautan nomor telepon, akun WhatsApp tetap bisa dihubungkan ke perangkat komputer untuk mendukung pekerjaan harian, seperti mengetik pesan panjang atau mengirim dokumen kerja.

Also read Cara Membuat Bumbu Oseng Tempe Mengental Sempurna Tanpa Encer

Mekanisme Login WhatsApp Web Tanpa Scan QR

Login WhatsApp Web tanpa scan barcode dimulai dari browser di komputer. Pengguna dapat menggunakan Google Chrome, Microsoft Edge, atau Safari, lalu membuka alamat web.whatsapp.com.

Pada halaman utama yang menampilkan kode QR, pengguna perlu melihat bagian bawah kotak QR dan mengklik tulisan 'Tautkan dengan nomor telepon' (Link with phone number). Setelah itu, pilih kode negara Indonesia (+62) pada kolom yang tersedia, ketikkan nomor HP yang terdaftar di WhatsApp, lalu klik tombol Lanjut (Next).

Advertisement

Setelah nomor dikirim, layar komputer akan menampilkan kode verifikasi unik sebanyak 8 karakter yang terdiri dari kombinasi huruf dan angka. Halaman ini harus tetap terbuka karena kode tersebut perlu dimasukkan ke aplikasi WhatsApp di ponsel.

Langkah Konfirmasi di Android dan iPhone

Pengguna Android membuka aplikasi WhatsApp di ponsel, lalu mengetuk ikon titik tiga di pojok kanan atas layar. Dari sana, pilih menu Perangkat tertaut (Linked devices), ketuk Tautkan perangkat, dan pilih opsi 'Tautkan dengan nomor telepon saja' yang muncul di bagian bawah layar.

Pengguna iPhone atau iOS menempuh jalur yang sedikit berbeda. Di aplikasi WhatsApp, buka tab Pengaturan (Settings) yang berada di pojok kanan bawah, pilih Perangkat Tertaut (Linked Devices), ketuk Tautkan Perangkat, kemudian pilih 'Tautkan dengan nomor telepon saja'.

Selanjutnya, pengguna memasukkan 8 karakter kombinasi huruf dan angka yang tampil di layar komputer ke kolom yang muncul di ponsel. Untuk menyelesaikan proses, ponsel akan meminta konfirmasi menggunakan sidik jari, Face ID, atau PIN layar kunci.

Advertisement

Dampak bagi Pengguna dan Hasil Akhir Proses

Setelah konfirmasi berhasil, halaman WhatsApp Web di komputer akan otomatis memuat seluruh percakapan dan siap digunakan. Pengguna tidak perlu lagi bergantung pada kamera ponsel untuk membuka akses ke WhatsApp di layar yang lebih besar.

Bagi pengguna yang sering bekerja dari komputer, metode ini mengurangi hambatan ketika kamera ponsel bermasalah. Proses ini juga tetap mengharuskan ponsel dalam kondisi dapat dibuka dan mampu menerima konfirmasi keamanan, sehingga verifikasi tetap berada di tangan pemilik akun.