Cara Efektif Menghilangkan Bau Tanah pada Ikan Mujair dengan Bahan Dapur Sehari‑hari

Panduan lengkap mengatasi bau tanah pada ikan mujair melalui pembersihan menyeluruh, penggunaan garam, jeruk nipis, rempah, dan susu, serta teknik keratan untuk hasil masakan bebas bau namun tetap lezat.

Mujair , salah satu ikan air tawar yang paling digemari di Indonesia karena dagingnya yang padat dan rasa khas, kerap menimbulkan keluhan bau tanah yang mengganggu selera.

Bau tersebut terutama disebabkan oleh senyawa geosmin dan 2‑methylisoborneol (MIB) yang diserap ikan dari perairan berlumpur, serta dari aktivitas bakteri dan alga di kolam asalnya. Meskipun bau tanah dapat mengurangi kenikmatan hidangan, masalah ini bukanlah hal yang tidak dapat diatasi. Dengan serangkaian langkah pembersihan dan teknik marinasi yang tepat, bau tidak sedap dapat dihilangkan atau setidaknya berkurang secara signifikan sehingga ikan mujair tetap dapat dinikmati dalam berbagai resep tradisional maupun modern.

Langkah pertama yang paling penting adalah membersihkan insang dan seluruh isi perut ikan secara menyeluruh. Selama proses ini, selaput hitam yang menempel pada dinding perut harus dikikis hingga bersih, karena lapisan tersebut merupakan satu sumber utama bau tanah. Perhatian ekstra diperlukan agar empedu tidak pecah, karena cairan empedu yang tumpah dapat menambah rasa pahit dan memperparah bau.

Setelah organ dalam dibuang, ikan dicuci di bawah aliran air mengalir untuk menghilangkan sisa lendir, darah, serta bakteri dan alga yang terbawa dari habitat aslinya. Pembilasan yang bersih memastikan tidak ada residu yang tertinggal, meminimalkan risiko bau kembali muncul saat proses memasak. Setelah ikan terbebas dari kotoran fisik, penggunaan bahan dapur alami menjadi kunci penetralisan bau. Garam dapat digosok merata ke seluruh permukaan ikan, termasuk bagian dalam perut, kemudian dibiarkan selama lima menit hingga satu jam.

Garam berfungsi mengikat senyawa penyebab bau serta menghilangkan lendir yang masih menempel. Selanjutnya, perasan air jeruk nipis atau lemon dapat diaplikasikan, menunggu sekitar lima belas sampai dua puluh menit agar asamnya memecah senyawa geosmin dan MIB tanpa membuat daging menjadi lembek. Rempah‑rempah seperti jahe, kunyit, dan bawang putih dapat dihaluskan dan dijadikan marinasi selama lima belas sampai tiga puluh menit; jahe menetralkan aroma amis, sementara kunyit menambah warna alami dan kontribusi antibakteri.

Alternatif lain adalah perendaman ikan dalam susu cair atau UHT selama tiga puluh menit sampai satu jam, karena kasein pada susu mampu mengikat senyawa penyebab bau sekaligus menambah cita rasa gurih. Sebelum proses memasak, membuat keratan tipis pada kedua sisi badan ikan dapat memperluas kontak permukaan dengan bumbu atau larutan perendam, mempercepat penyerapan rasa dan penetrasi bahan penetral bau.

Setelah semua tahapan selesai, ikan siap digoreng, dipanggang, atau dibakar dengan hasil akhir yang bebas bau tanah namun tetap mempertahankan tekstur padat dan rasa khas mujair





