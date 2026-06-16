Cape Verde Naik Tiga Tingkat di Ranking FIFA Setelah Imbang Spanyol

Cape Verde kini menempati posisi ke-64 dunia setelah memperoleh tambahan 18,68 poin dari hasil imbang melawan Spanyol di Piala Dunia 2026. Sempat Dituding Buat Simbol Supremasi Kulit Putih, Wasit VAR Piala Dunia 2026 Lolos dari Hukuman FIFAPeluang Cape Verde untuk terus memperbaiki posisinya di ranking FIFA masih terbuka.

Berdasarkan live ranking FIFA per Selasa 16 Juni 2026, Cape Verde kini menempati posisi ke-64 dunia setelah memperoleh tambahan 18,68 poin dari hasil tersebut. Sebelum menghadapi Spanyol , Cape Verde berada di peringkat ke-67 dunia.

Tambahan poin dari hasil imbang melawan salah satu tim unggulan turnamen membuat mereka naik tiga tingkat dan mengoleksi total 1.389,79 poin. Sempat Dituding Buat Simbol Supremasi Kulit Putih, Wasit VAR Piala Dunia 2026 Lolos dari Hukuman FIFAPeluang Cape Verde untuk terus memperbaiki posisinya di ranking FIFA masih terbuka. Mereka masih memiliki dua pertandingan tersisa di Grup H melawan Uruguay dan Arab Saudi, dua tim yang saat ini memiliki peringkat lebih tinggi.

Uruguay berada di posisi ke-18 dunia, sedangkan Arab Saudi menempati peringkat ke-61 FIFA. Hasil positif pada dua laga tersebut berpotensi memberikan tambahan poin yang signifikan bagi Cape Verde. Di sisi lain, hasil imbang melawan Cape Verde berdampak pada posisi Spanyol di ranking FIFA. La Furia Roja kehilangan 18,68 poin dan turun satu tingkat ke peringkat ketiga dunia.

Spanyol kini mengoleksi 1.856,03 poin dan berada di bawah Argentina yang menempati posisi puncak ranking FIFA. Sementara itu, Prancis naik ke peringkat kedua.

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