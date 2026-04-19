Capaian Tes Kemampuan Akademik Rendah, Komisi X DPR Desak Kejelasan Status dan Peningkatan Kualitas Pengajaran

Komisi X DPR RI menyoroti rendahnya capaian Tes Kemampuan Akademik (TKA) di beberapa daerah, dengan angka kelulusan yang bahkan menyentuh 10 persen. Anggota dewan mendesak pemerintah untuk segera memberikan kejelasan status TKA guna mendorong partisipasi siswa dan akurasi data pendidikan nasional. Selain itu, kualitas pengajaran guru juga dinilai menjadi faktor krusial yang perlu diperhatikan.

Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ( DPR RI ), Sabam Sinaga, menyuarakan keprihatinan mendalam terkait rendahnya capaian Tes Kemampuan Akademik (TKA) di berbagai wilayah Indonesia. Temuan yang didapatkannya dalam kunjungan kerja ke lapangan mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa di beberapa daerah, tingkat kelulusan TKA hanya berkisar pada angka 10 persen. Situasi ini, menurut Sabam, membutuhkan perhatian serius dan tindak lanjut yang cepat dari pemerintah.

Ia menekankan betapa pentingnya kejelasan status TKA di mata masyarakat. Saat ini, ada sebagian masyarakat yang memiliki niat agar TKA menjadi sebuah kewajiban bersama. Keinginan ini muncul dari para guru yang bertekad untuk mengingatkan para anak didik mereka agar wajib mengikuti TKA di masa mendatang. Namun, tanpa penegasan kebijakan yang jelas dari pemerintah, niatan baik ini berpotensi menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat dan menghambat partisipasi aktif siswa. Sabam berpendapat bahwa dengan adanya kejelasan kebijakan mengenai TKA, partisipasi siswa diharapkan akan meningkat secara signifikan. Peningkatan partisipasi ini tidak hanya akan memberikan dorongan positif bagi kemajuan pendidikan siswa, tetapi juga akan membantu pemerintah dalam mengumpulkan data yang lebih akurat mengenai capaian pendidikan nasional secara keseluruhan. Data yang akurat adalah fondasi penting untuk merancang kebijakan pendidikan yang efektif dan tepat sasaran. Lebih lanjut, Sabam Sinaga tidak hanya menyoroti rendahnya angka kelulusan TKA sebagai satu-satunya masalah. Ia juga mengidentifikasi faktor-faktor lain yang berkontribusi terhadap capaian TKA yang belum optimal. Selain faktor sarana dan prasarana yang memadai, kualitas pengajaran yang diberikan oleh para guru juga dinilai memiliki keterkaitan yang erat dengan hasil TKA yang diraih oleh para siswa. Sabam secara tegas menyatakan bahwa ia berpendapat, masalah ini tidak semata-mata disebabkan oleh keterbatasan sarana prasarana, namun kualitas guru juga kemungkinan besar turut berperan dalam menentukan capaian hasil TKA anak-anak. Peran guru dalam membimbing, memberikan materi yang relevan, dan metode pengajaran yang inovatif tentu sangat mempengaruhi pemahaman dan kemampuan akademis siswa. Oleh karena itu, Komisi X DPR RI berkomitmen untuk membawa berbagai temuan dan masukan yang diperoleh dari lapangan ini sebagai bahan pembahasan yang substantif bersama dengan pihak pemerintah. Diskusi ini diharapkan dapat menghasilkan rumusan kebijakan yang konkrit dan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kualitas TKA di seluruh Indonesia. Fokus perbaikan tidak hanya pada aspek kuantitas partisipasi, tetapi juga kualitas proses pembelajaran dan hasil yang dicapai siswa. Kasus-kasus lain yang turut dilaporkan di media, seperti penangkapan Ketua Ombudsman yang baru menjabat selama 6 hari oleh Kejaksaan Agung, serta persetujuan DPR terkait perpanjangan kekhususan dan dana Otsus Aceh dengan usulan perluasan batas wilayah laut, menunjukkan adanya berbagai isu krusial yang tengah dihadapi Indonesia. Meskipun tidak secara langsung berkaitan dengan topik pendidikan, pemberitaan tersebut menggarisbawahi pentingnya tata kelola yang baik dan penyelesaian masalah yang efektif di berbagai sektor. Sementara itu, isu lingkungan seperti karakter ikan sapu-sapu yang dapat memicu monopoli ekosistem dan bahaya mengonsumsinya dari perairan tercemar, serta ekspresi kekesalan pemancing yang membanting ikan sapu-sapu yang tersangkut di kail, menunjukkan adanya tantangan dalam pengelolaan sumber daya alam dan kesadaran lingkungan yang perlu terus ditingkatkan. Kembali pada permasalahan TKA, urgensi penanganan isu ini tidak dapat ditunda. Rendahnya capaian TKA dapat berimplikasi jangka panjang terhadap daya saing bangsa di kancah global. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, guru, siswa, dan masyarakat sangatlah dibutuhkan untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang berkualitas dan mampu menghasilkan generasi muda yang unggul secara akademis dan siap menghadapi tantangan masa depan. Kejelasan kebijakan dan peningkatan kualitas pengajaran guru harus menjadi prioritas utama dalam upaya membenahi capaian TKA di Indonesia, demi terwujudnya pendidikan yang merata dan berkualitas bagi seluruh anak bangsa. Upaya perbaikan yang komprehensif meliputi evaluasi kurikulum, peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan berkelanjutan, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, serta sosialisasi yang intensif mengenai pentingnya TKA kepada seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian, diharapkan angka kelulusan TKA dapat meningkat secara signifikan dan kualitas pendidikan nasional secara keseluruhan dapat terangkat.





liputan6dotcom / 🏆 4. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

