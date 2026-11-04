Canva Reduksi 1.271 Pekerja Global untuk Efisiensi Operasional

Canva melakukan restrukturisasi besar dengan mengurangi 1.271 karyawan atau 22 persen tenaga kerja global untuk meningkatkan efisiensi di tengah persaingan teknologi.

Perusahaan teknologi desain Canva telah mengumumkan langkah restrukturisasi besar yang mencakup pemotongan atau relokasi 1.271 pekerja di seluruh dunia. Keputusan strategis ini setara dengan 22 persen dari total jumlah tenaga kerja global yang dimiliki oleh Canva saat ini.

CEO Canva, Melanie Perkins, menyatakan bahwa keputusan tersebut merupakan momen tersulit dalam sejarah perusahaan yang telah beroperasi selama 13 tahun. Langkah ini diambil untuk mengurangi lapisan hierarki organisasi dan memusatkan berbagai tim guna meningkatkan efisiensi operasional secara keseluruhan.

Also read 271 Sekolah Italia Diancam Bom Beruntun, Polisi Lakukan Evakuasi Massal Darurat

Restrukturisasi ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan daya saing di tengah perkembangan pesat teknologi kecerdasan buatan. Perusahaan perangkat lunak lainnya seperti Atlassian, Block, dan WiseTech Global juga melakukan langkah serupa dalam menghadapi perubahan industri yang cepat.

Perubahan struktur ini akan berdampak langsung pada karyawan yang kehilangan pekerjaan maupun mereka yang diminta mempertimbangkan relokasi ke pusat kerja tertentu. Melanie Perkins menjelaskan bahwa dampaknya akan dirasakan oleh seluruh karyawan yang terdampak langsung dari keputusan perusahaan.

Advertisement

Karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja akan menerima kompensasi minimal enam bulan gaji. Mereka juga akan mendapatkan jaminan kesehatan selama 12 bulan di negara yang menyediakan manfaat tersebut, serta diperbolehkan menyimpan laptop perusahaan setelah berhenti bekerja.

Perusahaan tersebut juga menawarkan bantuan hibah hingga USD 10.000 atau sekitar Rp181,55 juta bagi karyawan yang memutuskan untuk memulai usaha sendiri. Nominal tambahan USD 14.000 atau sekitar Rp177,28 juta disediakan bagi karyawan yang meninggalkan negara tempat mereka bekerja untuk relokasi internasional.

Langkah ini mencerminkan tekanan meningkat terhadap perusahaan perangkat lunak untuk mempertahankan posisi di pasar global. Canva tidak secara spesifik menyebut kecerdasan buatan sebagai alasan utama dalam pengumuman restrukturisasi besar ini, meskipun konteks industri menunjukkan adanya dampak teknologi AI.