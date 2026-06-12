Campus League 2026: Babak Semifinal Menentukan di Sektor Putra dan Putri

Turnamen basket antarperguruan tinggi, Campus League 2026, memasuki babak semifinal. Diikuti 10 tim putra dan 8 tim putri dari 13 universitas, pertandingan digelar di UPH Karawaci. SCU berhasil mengalahkan UKSW 67-23 di semifinal putri.

Campus League 2026 - Basketball The Nationals Season 1 resmi digelar pada 7 Juni hingga 13 Juni 2026 di Basketball Court Universitas Pelita Harapan ( UPH ), Karawaci, Tangerang, Banten.

Turnamen ini diikuti oleh 10 tim putra dan 8 tim putri yang berasal dari 13 perguruan tinggi di Indonesia. Sebelumnya, para peserta telah melewati babak regional yang digelar di empat kota, yaitu Surabaya, Yogyakarta, Bandung, dan Samarinda. Regional Surabaya, Yogyakarta, dan Bandung masing-masing mengirimkan dua tim putra dan dua tim putri yang berstatus juara dan runner-up. Sementara Regional Samarinda hanya mengirimkan satu tim putra terbaik.

Selain itu, terdapat tiga tim putra dan dua tim putri dari Regional Jakarta yang turut meramaikan kompetisi. Sebanyak 13 perguruan tinggi yang berpartisipasi antara lain Universitas Surabaya (Ubaya), Universitas Pelita Harapan (UPH), Universitas Semarang (USM), Institut Teknologi Harapan Bangsa Bandung (ITHB), Universitas Mulawarman (Unmul), Universitas Maranatha Bandung, Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga (UKSW), Universitas Cendrawasih Jayapura (Uncen), Bina Nusantara University (Binus), Institut Perbanas Jakarta, Soegijapranata Catholic University (SCU), Universitas Katolik Parahyangan, dan Universitas Ciputra Makassar.

Turnamen dimulai dengan babak penyisihan grup. Untuk kategori putra, tim dibagi ke dalam Grup A dan Grup B yang masing-masing berisi lima tim. Sedangkan kategori putri dibagi ke dalam Grup C dan Grup D, masing-masing berisi empat tim. Babak semifinal berlangsung pada Jumat, 12 Juni 2026.

Di sektor putri, Soegijapranata Catholic University (SCU) berhasil mengalahkan Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) dengan skor telak 67-23. Sementara itu, pertandingan semifinal putri lainnya mempertemukan Universitas Surabaya (Ubaya) melawan Universitas Pelita Harapan (UPH). Di sektor putra, Universitas Pelita Harapan akan bertemu dengan Institut Perbanas untuk memperebutkan tiket ke final. Di semifinal putra lainnya, Universitas Kristen Satya Wacana akan berhadapan dengan Universitas Surabaya.

Pertandingan-pertandingan tersebut diprediksi akan berlangsung sengit karena semua tim memiliki motivasi tinggi untuk menjadi juara di musim perdana Campus League ini. Campus League 2026 diharapkan menjadi ajang pembinaan bakat basket muda di lingkungan perguruan tinggi. Dengan format kompetisi yang terstruktur, turnamen ini tidak hanya memberikan pengalaman bertanding, tetapi juga mempererat hubungan antaruniversitas. Panitia menyediakan berbagai fasilitas pendukung seperti siaran langsung pertandingan dan dokumentasi profesional.

Para pemain pun mendapat kesempatan untuk menunjukkan kemampuan mereka di hadapan pencari bakat dari klub basket profesional. Kejuaraan ini juga menjadi langkah awal menuju pengembangan olahraga basket di Indonesia, khususnya di kalangan mahasiswa. Setelah babak semifinal, para pemenang akan melaju ke final pada 13 Juni 2026. Tim-tim yang berhasil mencapai final akan memperebutkan gelar juara Campus League 2026 dan hadiah berupa trofi serta beasiswa pendidikan.

Antusiasme penonton di lokasi pertandingan sangat tinggi, dengan dukungan langsung dari mahasiswa dan masyarakat sekitar. Selain itu, turnamen ini juga disiarkan secara daring melalui platform sosial media untuk menjangkau lebih banyak penggemar basket di seluruh Indonesia. Dengan semangat sportivitas dan kompetisi yang sehat, Campus League 2026 diharapkan dapat melahirkan generasi baru pebasket Indonesia yang berprestasi





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Campus League Basketball Semifinal UPH Perguruan Tinggi

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