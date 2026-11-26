Calvin Verdonk dan Lille berhasil mengalahkan Bayern Munchen dengan skor 2-1. Kemenangan ini menjadi titik balik penting bagi Lille di Liga Champions musim 2026/2027.

Tim sepak bola Lille OSC berhasil meraih kemenangan pertama mereka di ajang Liga Champions musim 2026/2027 dengan mengalahkan raksasa Jerman Bayern Munchen. Pertandingan legendaris ini berlangsung di Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy pada Kamis dini hari, 26 November 2026 waktu Indonesia Barat. Hasil akhir yang berakhir gemilang ini menandai babak baru dalam perjalanan Lille di kompetisi elit Eropa.

Mekanisme Kemenangan Lille di Atas Bayern Munchen

Pertandingan ini dimulai dengan tekanan tinggi dari tamu undangan, Bayern Munchen, yang berhasil membuka skor lebih dulu. Dayot Upamecano mencatatkan gol pembuka bagi timnya pada menit ke-16, memberikan keunggulan tipis bagi skuad Jerman saat babak pertama usai. Skor ini tampaknya akan bertahan hingga akhir laga jika Lille tidak mampu menemukan celah pertahanan.

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Namun, Lille OSC berhasil melakukan perubahan keadaan secara dramatis di babak kedua. Ayase Ueda menjadi pahlawan yang berhasil menyamakan kedudukan Lille pada menit ke-62. Gol tersebut tidak hanya menyamakan skor, tetapi juga memberikan momentum besar bagi para pendukung di kandang sendiri untuk kembali penuh harapan akan keberhasilan tim mereka.

Kemenangan最终 yang sangat dibutuhkan oleh Lille datang tiga menit setelah gol penyama kedudukan. Alexandar Pavlovic, pemain yang berasal dari skuad lawan, secara tidak sengaja memasukkan bola ke gawang sendiri. Gol bunuh diri ini memberikan keunggulan 2-1 yang kokoh bagi Lille dan memastikan mereka membawa pulang tiga poin penuh yang sangat berharga.

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Performa Terbaik Calvin Verdonk dan Nathan Ngoy

Media lokal ternama Le Petit Lillois kembali merilis evaluasi mendalam mengenai kinerja para pemain Lille setelah laga sengit melawan Bayern Munchen. Nathan Ngoy tampil sebagai pemain terbaik di lapangan dengan meraih skor tertinggi sebesar 8.0 dan dinobatkan sebagai Man of the Match atas kontribusi vitalnya dalam menjaga stabilitas permainan.

Calvin Verdonk, bek kiri asal Indonesia yang merupakan produk lokal Lille, juga mendapat pujian luas dari media setempat. Verdonk memperoleh rating 7.5 dari Le Petit Lillois, menunjukkan konsistensi dan performa yang sangat solid di lini pertahanan. Ia tampil sebagai salah satu pilar utama yang berhasil membatasi serangan mematikan dari Bayern Munchen.

Menurut Le Petit Lillois, Verdonk menunjukkan paket performa yang sangat komplet pada usianya yang ke-29 tahun. Agresivitasnya dalam duel bola menjadi salah satu faktor krusial yang membantu Lille mengamankan tiga poin penting. Kualitas permainan kombinasi dan kemampuan solusi dalam aspek pertahanan maupun penyerangan menjadi ciri khas penampilannya.

Perspektif Pelatih Davide Ancelotti dan Dampak Klasemen

Davide Ancelotti, pelatih kepala Lille, menyatakan perasaan luar biasa atas hasil kemenangan ini. Dalam konferensi persnya, Ancelotti menyebut bahwa ini adalah kemenangan terbaik bagi klub mereka. Ia menegaskan bahwa pemain-pemainnya telah memberikan performa dengan sepenuh hati dan sangat layak mendapatkan hasil positif tersebut.

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Kemenangan ini merupakan tiga poin pertama bagi Les Dogues di Liga Champions musim 2026/2027 dari lima pertandingan yang sudah dijalani. Dengan akumulasi empat poin, posisi Lille secara sementara naik ke peringkat 29 klasemen. Sementara itu, Bayern Munchen melorot ke urutan ke-15 dengan memiliki delapan poin.

Kini, Lille mengalihkan fokus untuk menghadapi pertandingan domestik di Ligue 1 melawan Le Mans dan Auxerre. Setelah rangkaian pertandingan domestik tersebut, skuad Lille akan kembali bertempur di Liga Champions untuk menghadapi Stuttgart. Performa konsisten seperti ini menjadi kunci bagi Lille untuk terus memajukan posisi mereka di kompetisi.