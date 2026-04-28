CALS Nilai Program Makan Bergizi Gratis Tidak Sesuai untuk Dibebankan ke Anggaran Operasional Pendidikan

Ketua CALS, Bivitri Susanti, menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) seharusnya tidak dibiayai dari anggaran operasional pendidikan dan menduga adanya upaya memasukkan program tersebut ke dalam skema pendanaan operasional pendidikan melalui penjelasan UU APBN 2026. Hal ini disampaikan dalam persidangan gugatan terkait anggaran pendidikan di Mahkamah Konstitusi.

Ketua Constitutional and Administrative Law Society ( CALS ), Bivitri Susanti , menyatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) seharusnya tidak dibiayai dari anggaran operasional pendidikan. Ia menduga adanya upaya untuk memasukkan program tersebut ke dalam skema pendanaan operasional pendidikan melalui penjelasan Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026.

Menurut Bivitri, penjelasan tersebut secara tiba-tiba memasukkan program MBG sebagai bagian dari pendanaan operasional pendidikan. Pernyataan ini disampaikan di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, pada Selasa, 28 April 2026. Bivitri hadir mewakili CALS sebagai pihak terkait dalam persidangan gugatan perkara Nomor 40/PUU-XXIV/2026, 52/PUU-XXIV/2026, dan 55/PUU-XXIV/2026.

Perkara 40 dan 55/PUU-XXIV/2026 berkaitan dengan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN Tahun Anggaran 2026, sementara perkara 52/PUU-XXIV/2026 menguji Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) dan UU APBN. Bivitri menjelaskan bahwa permohonan para penggugat dapat diuji karena program MBG membebani kewajiban alokasi anggaran sebesar 20 persen untuk pendidikan.

Dosen Hukum Tata Negara di Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera ini berpendapat bahwa pasal 22 ayat 3 UU APBN 2026 beserta penjelasannya menimbulkan ketidakpastian hukum. Pasal tersebut menyatakan bahwa anggaran pendidikan mencakup pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan. Meskipun rumusan pasal terlihat netral, Bivitri menyoroti masalah ketika dibaca bersama dengan penjelasan pasal 22 ayat 3 UU APBN 2026. Penjelasan tersebut secara eksplisit memasukkan program MBG ke dalam lembaga yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan, baik umum maupun keagamaan.

'Di sinilah letak persoalan konstitusionalnya. Frasa pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan tidak memiliki batasan konseptual yang jelas,' ujarnya. Tanpa batasan yang tegas, frasa tersebut menjadi terbuka dan dapat diperluas untuk mencakup berbagai program, bahkan yang tidak langsung berkaitan dengan peserta didik atau sekolah. Lebih lanjut, Bivitri melihat bahwa penjelasan pasal 22 ayat 3 UU APBN 2026 menciptakan norma baru, padahal batang tubuh pasal tersebut tidak menyebutkan MBG sama sekali.

'Penjelasannya tiba-tiba memasukkan program MBG sebagai bagian dari pendanaan operasional pendidikan,' tegasnya. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, penjelasan dalam UU berfungsi sebagai tafsir terhadap batang tubuhnya, dan tidak boleh digunakan untuk memperluas, mempersempit, atau menambah pengertian norma.

'Dengan demikian, penjelasan pasal 22 ayat 3 UU APBN telah melampaui fungsinya,' kata Bivitri. Ia menilai tindakan ini sebagai bentuk penyelundupan hukum yang berpotensi memperluas diskresi fiskal. Oleh karena itu, pasal 22 ayat 3 Undang-Undang APBN 2026 beserta penjelasannya harus dianggap inkonstitusional karena memuat norma baru. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi tengah memeriksa tiga perkara pengujian konstitusionalitas ketentuan terkait anggaran pendidikan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN Tahun Anggaran 2026.

Permohonan pertama diajukan oleh Reza Sudrajat, seorang guru honorer (Permohonan Nomor 55/PUU-XXIV/2026), yang menguji Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3) beserta penjelasannya karena menilai penghitungan anggaran pendidikan 20 persen dalam APBN memasukkan program MBG yang dikelola Badan Gizi Nasional. Reza berpendapat bahwa jika anggaran MBG dikeluarkan, anggaran pendidikan murni hanya sekitar 11,9 persen dari APBN, tidak memenuhi mandat Pasal 31 ayat (4) UUD 1945.

Permohonan kedua diajukan oleh Rega Felix, seorang dosen (Permohonan Nomor 52/PUU-XXIV/2026), yang mempersoalkan Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas beserta penjelasannya karena belum secara tegas menjamin kesejahteraan dosen. Ia juga menilai pengelompokan MBG sebagai biaya operasional pendidikan dapat mengurangi anggaran untuk kebutuhan esensial pendidikan.

Permohonan ketiga diajukan oleh Yayasan Taman Belajar Nusantara bersama empat warga negara (Permohonan Nomor 40/PUU-XXIV/2026), yang juga menguji Pasal 22 ayat (3) beserta penjelasannya dalam UU APBN 2026 karena memasukkan pendanaan program MBG ke dalam komponen anggaran pendidikan





Makan Bergizi Gratis Anggaran Pendidikan Mahkamah Konstitusi CALS Bivitri Susanti UU APBN 2026

