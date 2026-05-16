Calon Ketua Umum BPP HIPMI Reynaldo Bryan Berkomitmen Hapus Dikotomi Pusat-Daerah, Dorong Pengusaha Lokal

Calon Ketua Umum (Caketum) Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) periode 2026-2029 Reynaldo Bryan berkomitmen menghapus dikotomi pusat dan daerah serta mendorong pengusaha lokal menjadi pameran utama dalam target pertumbuhan ekonomi nasional. Reynaldo Bryan adalah figur yang sangat peka terhadap dinamika di lapangan dan memiliki visi misi P.A.T.E.N yang sesuai dengan kebutuhan HIPMI ke depannya.

Reynaldo percaya bahwa tidak ada perbedaan antara HIPMI daerah atau kota. Reynaldo menekankan pentingnya menumbuhkan pengusaha-pengusaha muda baru di daerah untuk mengejar pertumbuhan ekonomi delapan persen. Reynaldo mengusung semangat 'Kolaborasi Daerah untuk Indonesia' dan mengadakan silaturahmi akbar bertajuk 'Malam Kolaborasi Daerah' di Jakarta, Jumat (15/5/2026). Reynaldo juga menekankan pentingnya membangun kapasitas yang kuat untuk mendapat kepercayaan di sektor-sektor strategis pemerintahan.

Reynaldo berharap ke depan akan ada lebih banyak lagi pengusaha daerah yang bisa memimpin sebagai ketua umum sehingga pemerataan benar-benar berjalan dengan baik. Reynaldo adalah figur yang sangat peka terhadap dinamika di lapangan dan memiliki visi misi P.A. T.E. N yang sesuai dengan kebutuhan HIPMI ke depannya.

Selain para Ketua Umum BPD HIPMI dari berbagai daerah, hadir pula tokoh muda nasional Kaesang Pangarep, Ketua Umum BPP HIPMI Akbar Himawan Buchari, dan jajaran mantan Ketua Umum BPP HIPMI. Reynaldo juga merefleksikan perjalanan panjangnya yang murni berangkat dari perjuangan kader daerah





