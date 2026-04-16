Cak Imin Dorong Pengusaha Baru MBG Tingkatkan Inovasi, Jelaskan Fenomena 'Flexing'

Wakil Ketua MPR RI, Cak Imin, menanggapi fenomena pengusaha baru yang kerap memamerkan kesuksesannya di media sosial. Ia menyebut tindakan tersebut sebagai bentuk rasa syukur dan pengamalan perintah agama untuk mengabarkan nikmat. Cak Imin juga mendorong para pengusaha yang terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk lebih bijak dan meningkatkan kreativitas serta inovasi.

Wakil Ketua MPR RI, Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin , memberikan pandangannya mengenai maraknya pengusaha baru yang memamerkan kesuksesan mereka di media sosial. Menurutnya, fenomena ini bukanlah sekadar pamer atau 'flexing' semata, melainkan sebuah ekspresi rasa syukur yang mendalam atas nikmat yang diberikan. Cak Imin melihat peningkatan jumlah pengusaha baru yang datang ke kantornya sebagai indikator positif pertumbuhan ekonomi yang patut disyukuri.

Ia memahami bahwa kegembiraan atas pencapaian baru terkadang mendorong seseorang untuk berbagi kebahagiaan tersebut, termasuk melalui unggahan di platform media sosial. 'Kalau kita lihat di sosial media dan banyak yang datang ke kantor ini, rasa syukur banyak pengusaha baru tumbuh. Saking bahagianya kadang-kadang flexing juga di sosial media,' ujar Cak Imin pada acara Refleksi Satu Tahun Program Makan Bergizi Gratis yang diselenggarakan pada Kamis, 16 April 2026.

Ia menekankan bahwa tindakan ini pada dasarnya sejalan dengan ajaran agama. Secara spesifik, Cak Imin mengutip perintah agama yang menganjurkan umatnya untuk menyebarkan kabar baik dan mensyukuri nikmat. 'Itu biasa, tapi itu menjalankan perintah agama, 'Kalau ada nikmat maka ceritakanlah, kabarkanlah'. Itu flexing-nya itu di situ. Wa ammā bini'mati rabbika fa ḥaddiṡ,' jelasnya merujuk pada ayat Al-Qur'an yang berarti 'Dan adapun nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya'.

Ia menyimpulkan bahwa kesalahpahaman sering muncul ketika niat baik ini disalahartikan sebagai kesombongan. Lebih lanjut, Cak Imin tidak hanya berhenti pada pemaknaan fenomena tersebut, tetapi juga memberikan dorongan konstruktif kepada para pengusaha baru yang terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ia menekankan pentingnya bagi mereka untuk tidak hanya mensyukuri dan mengabarkan pencapaian, tetapi juga untuk terus berkembang. 'Dia pun mendorong para pengusaha baru yang terlibat program MBG ini untuk lebih bijak dan meningkatkan kreativitas maupun inovasi,' tuturnya. Dorongan ini mengisyaratkan harapan agar para pengusaha tidak cepat berpuas diri, melainkan terus berupaya menciptakan nilai tambah dan solusi baru yang dapat bermanfaat bagi masyarakat luas, sekaligus memperkuat keberlanjutan usaha mereka di masa depan.

Peningkatan kreativitas dan inovasi ini diharapkan menjadi kunci agar usaha mereka dapat bertahan dan berkembang di tengah persaingan yang semakin ketat. Selain itu, inisiatif dalam berinovasi juga dapat membuka peluang-peluang baru yang sebelumnya belum terpikirkan, baik dalam hal produk, layanan, maupun model bisnis.

Dalam konteks program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi latar belakang acara, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sonjaya, menyampaikan bahwa pemerintah mengalokasikan anggaran yang sangat besar, hampir Rp1 triliun, setiap harinya untuk program vital ini. Angka fantastis ini menunjukkan komitmen serius pemerintah dalam memastikan ketersediaan gizi yang memadai bagi masyarakat, terutama bagi kelompok rentan yang menjadi sasaran program tersebut.

Besarnya anggaran yang digelontorkan untuk MBG ini juga mengindikasikan skala prioritas yang diberikan pemerintah terhadap isu kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan dalam jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia Indonesia.

