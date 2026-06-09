Cadangan Devisa Terus Menyusut, Rupiah Terdepresiasi, dan Sinyal Kenaikan Suku Bunga Menguat

Cadangan devisa Indonesia turun 1,3 miliar dolar AS pada Mei 2026 menjadi 144,9 miliar dolar AS, sementara rupiah melemah hingga Rp 18.171 per dolar AS. Penurunan ini memicu kekhawatiran pasar dan memperkuat sinyal kenaikan suku bunga BI. Meskipun cadangan devisa masih di atas standar kecukupan internasional, intervensi BI dinilai belum mampu membalikkan ekspektasi pasar tanpa dukungan fiskal yang kredibel.

Jakarta, Kompas - Cadangan devisa Indonesia terus mengalami penurunan seiring dengan langkah stabilisasi nilai tukar dan tingginya permintaan valuta asing. Meskipun Bank Indonesia (BI) telah melakukan intervensi, nilai tukar rupiah masih terdepresiasi.

Pada akhir Mei 2026, cadangan devisa tercatat sebesar 144,9 miliar dolar AS, turun 1,3 miliar dolar AS dibandingkan bulan sebelumnya. Penurunan ini dipengaruhi oleh pembayaran utang luar negeri, permintaan valuta asing yang bersifat musiman, serta upaya stabilisasi nilai tukar. Namun, tekanan terhadap rupiah belum mereda. Per akhir Mei 2026, rupiah berada di level Rp 17.883 per dolar AS, melemah 6,95 persen secara year-to-date.

Bahkan, pada awal Juni 2026, rupiah terus melemah hingga mencapai Rp 18.171 per dolar AS, atau melemah 8,67 persen secara tahun kalender. Selama lima bulan pertama tahun 2026, cadangan devisa telah menyusut sebesar 11,6 miliar dolar AS atau setara Rp 197,8 triliun (dengan asumsi kurs rata-rata Rp 17.051 per dolar AS). Penyusutan ini merupakan yang terdalam dalam lima tahun terakhir. Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, menilai penurunan cadangan devisa harus menjadi sinyal kewaspadaan.

Meskipun cadangan devisa turun ke level terendah sejak Juni 2024, rupiah masih tertekan dan bahkan menembus level di atas Rp 18.100 per dolar AS. Menurutnya, investor melihat kombinasi ini sebagai tanda bahwa intervensi BI hanya mampu meredam volatilitas, tetapi belum bisa membalikkan ekspektasi pasar. Sentimen negatif pasar didorong oleh kekhawatiran terhadap kondisi fiskal, independensi bank sentral, dan kebijakan ekspor komoditas baru. Pasar tidak hanya menguji besarnya cadangan devisa, tetapi juga kredibilitas kebijakan.

Tanpa dukungan fiskal yang kredibel, intervensi BI dapat mengurangi cadangan devisa tanpa cukup kuat mengangkat rupiah. Kondisi ini tercermin dari pelemahan rupiah ke Rp 18.170 per dolar AS, anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ke level 5.342, kenaikan imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun ke 7,14 persen, serta meningkatnya aliran modal keluar. Syafruddin menambahkan bahwa kepercayaan pasar akan terus melemah jika ekspektasi pasar tidak dipenuhi, dan berkurangnya cadangan devisa akan memperburuk situasi.

Meskipun cadangan devisa saat ini masih di atas standar kecukupan internasional, hal itu bukan jaminan penguatan nilai tukar secara berkelanjutan. Di sisi lain, Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, menyatakan bahwa BI menilai cadangan devisa yang ada masih mampu mendukung ketahanan sektor eksternal dan menjaga stabilitas makroekonomi serta sistem keuangan.

Posisi cadangan devisa akhir Mei 2026 setara dengan pembiayaan 5,6 bulan impor atau 5,5 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, jauh di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. BI meyakini bahwa ke depan, ketahanan sektor eksternal tetap baik, didukung oleh cadangan devisa yang memadai dan aliran masuk modal asing sejalan dengan persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian nasional dan imbal hasil investasi yang menarik.

Namun, data menunjukkan bahwa cadangan devisa dalam bentuk valas, yang merupakan komponen utama untuk intervensi, menyusut lebih dalam. Per akhir Mei 2026, cadangan valas tercatat sebesar 122,8 miliar dolar AS, turun 12,3 miliar dolar AS selama lima bulan terakhir. Pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa posisi cadangan valas sering menjadi indikator penentuan suku bunga kebijakan.

Pada April 2024, BI menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin menjadi 6,25 persen ketika rupiah melemah 5,18 persen year-to-date ke Rp 16.240 per dolar AS, dan cadangan valas telah menyusut 10,6 miliar dolar AS menjadi 121,3 miliar dolar AS. Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Telisa Aulia Falianty, berpendapat bahwa di tengah tekanan nilai tukar dan penurunan cadangan devisa, opsi bagi BI untuk menaikkan kembali suku bunga acuan terbuka lebar.

Sebelumnya, dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Mei 2026, BI telah menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin menjadi 5,25 persen. Keputusan lebih lanjut akan bergantung pada perkembangan data dan stabilitas pasar keuangan





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