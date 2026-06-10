Cadangan Devisa Indonesia Turun, BI Naikkan Suku Bunga ke 6,25 Persen

Cadangan devisa Indonesia pada akhir Mei 2026 turun menjadi 144,9 miliar dolar AS, menyusut 11,6 miliar dolar AS dalam lima bulan. Pelemahan rupiah hingga Rp 18.170 per dolar AS mendorong BI menaikkan suku bunga acuan 25 bps menjadi 6,25 persen. Arus modal keluar besar-besaran terjadi di pasar saham dan obligasi.

Bank Indonesia (BI) pada Senin (8/6/2026) melaporkan bahwa posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Mei 2026 mencapai 144,9 miliar dolar AS, turun 1,3 miliar dolar AS secara bulanan.

Cadangan devisa tersebut telah menyusut sebesar 11,6 miliar dolar AS atau sekitar Rp 197,8 triliun, dengan asumsi kurs Rp 17.051 per dolar AS. Dalam periode lima bulan pertama tahun 2026, penyusutan cadangan devisa ini merupakan yang terdalam dalam lima tahun terakhir. Komponen utama cadangan devisa adalah cadangan valas yang mencapai 122,8 miliar dolar AS pada akhir Mei 2026, turun 12,3 miliar dolar AS dalam lima bulan terakhir.

Cadangan valas ini biasanya digunakan BI untuk melakukan intervensi di pasar guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Penyusutan cadangan devisa terjadi seiring dengan langkah stabilisasi nilai tukar yang intensif, tingginya permintaan valuta asing musiman, dan pembayaran utang luar negeri. Dalam beberapa kesempatan, BI menegaskan akan terus melakukan intervensi di pasar untuk mengantisipasi dampak dari meluasnya konflik Timur Tengah yang meningkatkan ketidakpastian global. Meskipun demikian, nilai tukar rupiah masih terus terdepresiasi.

Pada Selasa (9/6/2026), rupiah berada di level Rp 18.170 per dolar AS, di atas Rp 18.000. Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, berpendapat bahwa turunnya cadangan devisa harus dibaca sebagai sinyal kewaspadaan. Meski cadangan devisa turun ke level terendah sejak Juni 2024, rupiah tetap melemah hingga menembus Rp 18.100. Ia mengatakan bahwa investor melihat kombinasi ini sebagai tanda bahwa intervensi BI hanya meredam volatilitas tetapi belum mampu membalik ekspektasi pasar.

Sentimen negatif didorong oleh kekhawatiran terhadap fiskal, independensi bank sentral, dan kebijakan ekspor komoditas baru. Dari sisi teoritis, menyusutnya cadangan devisa mengurangi kemampuan BI untuk melakukan stabilisasi nilai tukar. Tekanan moneter bertambah akibat berkurangnya pasokan valas, yang biasanya diikuti dengan kenaikan suku bunga acuan. Selain itu, pasar keuangan terkena sentimen negatif sehingga mendorong arus modal keluar.

Data dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa investor asing di pasar surat berharga negara (SBN) mencatatkan jual neto sebesar Rp 15,43 triliun sejak akhir 2025 hingga Mei 2026. Sementara itu, Bursa Efek Indonesia mencatat arus modal keluar dari pasar saham mencapai Rp 53,97 triliun secara tahun kalender. Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Telisa Aulia Falianty, menilai arus modal keluar terjadi karena selisih imbal hasil (spread) yang semakin menipis.

Sebagai perbandingan, imbal hasil obligasi pemerintah AS 10 tahun sebesar 4,53 persen, sedangkan SBN tenor 10 tahun menawarkan 7,1 persen. Meskipun terjadi penurunan, Gubernur BI Perry Warjiyo menegaskan bahwa posisi cadangan devisa saat ini masih sangat memadai. Berdasarkan perhitungan terbaru, cadangan devisa Indonesia berada di atas 115 persen dari tingkat kecukupan yang direkomendasikan IMF. Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, menambahkan bahwa cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

Secara keseluruhan, posisi cadangan devisa pada akhir Mei 2026 setara dengan pembiayaan 5,6 bulan impor atau 5,5 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Dalam merespons situasi ini, Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 9 Juni 2026 memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 6,25 persen. Keputusan ini diambil saat pasar keuangan domestik terpuruk dalam beberapa pekan terakhir, termasuk depresiasi rupiah yang berlanjut.

Kenaikan suku bunga bertujuan untuk menstabilkan nilai tukar dan mengendalikan inflasi, meskipun risiko perlambatan ekonomi tetap ada. Secara keseluruhan, kondisi cadangan devisa yang menurun, pelemahan rupiah, dan arus modal keluar menunjukkan tekanan eksternal yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Kebijakan moneter yang ketat diharapkan dapat memulihkan kepercayaan pasar, namun tantangan dari ketidakpastian global dan domestik masih besar. Pemerintah dan BI perlu terus berkoordinasi untuk menjaga stabilitas ekonomi makro dan mengantisipasi dampak dari perkembangan global yang tidak menentu





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Cadangan Devisa Nilai Tukar Rupiah Suku Bunga BI Arus Modal Keluar Pasar Keuangan

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