Cadangan Beras Bulog Capai 4,5 Juta Ton Tertinggi di ASEAN

Direktur Utama Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menyatakan stok beras pemerintah Indonesia mencapai 4,5 juta ton, menjadikannya cadangan terbesar di kawasan Asia Tenggara dan ASEAN saat ini.

Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, mengumumkan bahwa stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Indonesia telah mencapai angka 4,5 juta ton. Data ini menempatkan Indonesia sebagai negara dengan persediaan beras pemerintah tertinggi di seluruh kawasan Asia Tenggara atau ASEAN. Pengumuman tersebut disampaikan secara resmi oleh Ahmad Rizal Ramdhani pada hari Senin tanggal 9 November di Jakarta, seusai peresmian Media Center Perum Bulog.

Posisi Dominansi Stok Beras di Asia Tenggara

Posisi Indonesia dalam hal ketahanan pangan berbasis beras ini jauh melampaui negara-negara tetangga di kawasan ASEAN. Ahmad Rizal Ramdhani menjelaskan bahwa urutan kedua di wilayah ASEAN ditempati oleh Myanmar dengan jumlah cadangan yang dikelola oleh lembaga pangan pemerintahnya sebesar 800 ribu ton. Sisanya di Myanmar berada di bawah penguasaan sektor swasta nasional. Perbandingan ini menunjukkan adanya kesenjangan yang sangat signifikan antara kapasitas intervensi pemerintah Indonesia dibandingkan dengan Myanmar.

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Peran Vietnam dalam konteks ini juga tercatat memiliki cadangan beras pemerintah sekitar 500 ribu ton. Angka ini jauh di bawah jumlah yang dimiliki oleh Indonesia, sehingga kapasitas intervensi pemerintah Vietnam terhadap gejolak pasokan dan fluktuasi harga beras relatif lebih terbatas. Malaysia juga tercatat hanya memiliki sekitar 200 ribu ton cadangan beras pemerintah yang dikelola oleh perusahaan Bernas. Hal ini menunjukkan selisih cukup besar dibandingkan dengan stok yang saat ini dimiliki oleh Perum Bulog.

Strategi Intervensi Harga dan Stabilitas Nasional

Ahmad Rizal Ramdhani menyatakan optimisme kuat bahwa tingginya stok beras pemerintah sebesar 4,5 juta ton memberikan ruang yang lebih kuat bagi Indonesia dalam menjaga stabilitas pangan dibandingkan dengan banyak negara lain di kawasan ASEAN saat ini. Dia menegaskan bahwa Indonesia sudah memiliki stok cadangan pangan tertinggi di ASEAN. Posisi ini dinilai menjadi modal penting bagi pemerintah untuk menghadapi potensi krisis pangan di masa mendatang.

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Pemerintah Indonesia dinilai berhasil membangun basis cadangan yang besar melalui pengelolaan yang efisien oleh Perum Bulog. Seluruh stok Cadangan Beras Pemerintah tersebut merupakan hasil penyerapan gabah dan beras dari petani dalam negeri. Hal ini tidak hanya memperkuat ketahanan pangan nasional, tetapi juga memberikan perlindungan langsung kepada sektor pertanian lokal. Stok yang besar ini memungkinkan pemerintah untuk melakukan tindakan korektif yang lebih agresif jika terjadi ketidakseimbangan pasar.

Dampak Cuaca Ekstrem dan Dinamika Global

Besarnya cadangan beras pemerintah tersebut menjadi instrumen vital untuk menjaga stabilitas pangan nasional ketika cuaca ekstrem menekan produksi di berbagai daerah. Kondisi ini sering kali meningkatkan ketidakpastian pasokan di berbagai kawasan dunia. Bulog terus memanfaatkan cadangan beras pemerintah sebagai instrumen penguatan ketahanan pangan. Langkah ini memastikan bahwa kebutuhan pokok masyarakat tetap terpenuhi dengan lancar.

Pengelolaan stok sebesar 4,5 juta ton ini memungkinkan Perum Bulog untuk merespons dinamika global yang masih berlangsung dengan lebih tangguh. Keberadaan cadangan yang melimpah memberikan jeda dan fleksibilitas bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan harga. Ini juga melindungi daya beli masyarakat terhadap guncangan harga yang mungkin terjadi akibat faktor eksternal. Komitmen ini menegaskan peran strategis Bulog dalam menjaga kedaulatan pangan bangsa di tengah tantangan iklim dan ekonomi global yang semakin kompleks.