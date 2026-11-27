Cadangan batu bara Indonesia mencapai nilai US$ 3,10 triliun. Data Badan Geologi 2024 menunjukkan umur cadangan komoditas energi utama ini masih bertahan hingga 45 tahun.

Indonesia menyimpan kekayaan sumber daya alam batu bara yang luar biasa besar dengan total estimasi nilai mencapai US$ 3,10 triliun atau setara dengan Rp 56.829,20 triliun. Angka fantastis ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara produsen batu bara terbesar di dunia dengan posisi tawar ekonomi yang sangat kuat di pasar internasional. Data yang dirilis oleh Indonesia Mining Institute (IMI) menunjukkan bahwa komoditas energi fosil ini mendominasi total kekayaan cadangan Sumber Daya Alam (SDA) mineral dan batu bara (minerba) nasional.

Nilai Ekonomi Batu bara Mendominasi SDA Nasional

Perhitungan rinci dari Indonesia Mining Institute (IMI) mengungkapkan bahwa nilai cadangan batu bara berkisar antara US$ 2,18 triliun hingga US$ 3,10 triliun, atau sekitar Rp 39.963,76 triliun hingga Rp 56.829,20 triliun. Sementara itu, total estimasi kekayaan cadangan mineral dan batu bara Indonesia diperkirakan berada di kisaran US$ 2,98 triliun hingga US$ 4,02 triliun atau setara Rp 54.629,36 triliun hingga Rp 73.694,64 triliun. Dominasi nilai batu bara tersebut jauh melampaui estimasi cadangan mineral lainnya yang hanya berkisar US$ 0,8 triliun hingga US$ 0,92 triliun atau setara Rp 14.665,60 triliun hingga Rp 16.865,44 triliun.

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Stabilitas Cadangan Dipengaruhi Produksi dan Penemuan Baru

Irwandy, dalam sambutannya di Eramet Journalist Class yang digelar di Jakarta Pusat pada Jumat, 27 November 2026, menjelaskan bahwa nilai signifikan ini mencakup bahan galian yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Ia menilai besaran valuasi cadangan tersebut relatif stabil dari tahun 2023 hingga saat ini karena aktivitas penambangan berjalan beriringan dengan penemuan cadangan baru. Kondisi ini memungkinkan nilai total cadangan tidak banyak berubah atau bahkan berpeluang meningkat apabila status sumber daya berhasil ditingkatkan menjadi cadangan yang dapat ditambang.

Kontribusi Vital bagi Ekonomi dan Kebutuhan Energi

Keberadaan batu bara dinilai masih memegang peranan yang sangat penting bagi stabilitas perekonomian nasional Indonesia. Jika komoditas ini dihapus atau dikurangi secara drastis, dampaknya akan terasa luar biasa bagi negara. Saat ini, konsentrasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara masih sangat dominan di Asia, terutama di Asia Tenggara, Tiongkok, dan India, yang menandakan bahwa umur pakai batu bara dalam pasokan energi global masih panjang dan menjanjikan.

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Proyeksi Umur Cadangan Mineral Utama Indonesia

Data dari Neraca Sumber Daya dan Cadangan Mineral dan Batu Bara Indonesia Tahun 2025 yang dirilis Badan Geologi Kementerian ESDM memberikan gambaran teknis mengenai sisa umur cadangan. Berdasarkan data termutakhir per Desember 2024, total cadangan batu bara nasional mencapai 31,95 miliar ton. Dengan asumsi produksi rata-rata 700 juta ton per tahun, sisa umur cadangan batu bara nasional diperkirakan hanya bertahan selama 45 tahun lagi.

Riset Cadangan Mineral Strategis Lainnya

Neraca tersebut juga mencatat total cadangan bijih nikel per tahun 2024 sebesar 5,913 miliar ton. Jika produksi bijih nikel dipatok sebesar 173 juta ton seperti data tahun 2024, maka sisa umur cadangan bijih nikel diperkirakan hanya bertahan sampai 34 tahun. Sementara untuk timah, total cadangan bijih timah per tahun 2024 tercatat sebesar 6,430 miliar ton yang terdiri dari cadangan terkira 5,138 miliar ton dan terbukti 1,292 miliar ton.

Status Cadangan Bauksit dan Tembaga

Untuk komoditas bauksit, total cadangan bijih bauksit per tahun 2024 tercatat sebesar 2,865 miliar ton. Dengan asumsi produksi bijih bauksit rata-rata per tahun dipatok sebesar 8,362 juta ton, maka sisa umur cadangan bijih bauksit masih sangat lama yaitu sekitar 343 tahun. Terakhir, untuk tembaga, total cadangan bijih tembaga per tahun 2024 tercatat sebesar 2,857 miliar ton. Dengan asumsi produksi bijih tembaga rata-rata per tahun dipatok 108 juta ton, sisa umur cadangan bijih tembaga diperkirakan hanya bertahan selama 26 tahun.