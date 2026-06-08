Byon Madness Vol.4 Siap Di Spike Air Dome: Duel Panas Sun Go Kong vs Aman Koboi dan Pembagian Tayangan di Vidio

Byon Madness Vol.4 akan digelar dengan pertarungan utama antara Sun Go Kong dan Aman Koboi yang berawal dari callout di media sosial. Artikel ini membahas jadwal, cara nonton melalui Vidio, serta dukungan pemerintah dan rekor penjualan PPV yang dicapai.

Byon Madness Vol.4 akan digelar di Spike Air Dome dan menampilkan duel utama antara Yeamie Lee " Sun Go Kong " dan Awangku Abdul Rahman " Aman Koboi ".

Pertarungan ini berawal daritantangan terbuka yang diajukan Aman Koboi kepada Sun Go Kong pada Byon Combat edisi sebelumnya, dan kemudian keduanya menyepakati untuk bertarung serta melakukan psywar di media sosial. Netizen menjuluki pertandingan ini sebagai Partai Bacot vs Bacot. Laga ini menjadi ajang pembuktian setelah kedua pejuang saling callout di Byon Combat Showbiz Vol.7, serta mempertanyakan apakah Aman Koboi bisa mensiasati kekalahan Sun Go Kong yang telah mengalahkan Dewa Aji.

Selain pertarungan utama, event ini juga menampilkan beberapa pertandingan undercard dan main card lainnya. Bagi penonton yang tidak bisa hadir secara fisik, Byon Madness Vol.4 dapat disaksikan melalui platform Vidio: 8 pertandingan undercard tersedia gratis melalui Live AVOD di YouTube Celloszxz dan aplikasi Vidio, sedangkan 5 pertandingan main card hanya dapat diakses melalui layanan Pay-Per-View (PPV) Vidio. Penjualan PPV telah dibuka sejak 26 Maret 2026 dengan paket mulai dari Rp49.000 termasuk akses Platinum Vidio selama satu bulan.

SVP Content Acquisition & Partnership Vidio, Dhini W. Prayogo, menyatakan kesiapan Vidio dalam memberikan pengalaman menonton terbaik dengan kualitas premium yang stabil. Ia juga menekankan pentingnya menonton melalui jalur resmi untuk mendukung industri olahraga dan ekonomi kreatif, serta mengkritik praktik pembajakan yang merugikan semua pihak. Byon Combat menerima dukungan penuh dari Kementerian Ekonomi Kreatif sebagai IP event berkelas dunia.

Kolaborasi antara Vidio dan Byon telah membuka rekor baru dalam penjualan PPV, yang tiga kali lipat lebih tinggi dibanding debut PPV UFC, menandakan potensi besar combat sports di Indonesia. Informasi tambahan seperti jadwal, cara pembelian, dan daftar pertandingan lain dari seri Byon Madness sebelumnya juga disertakan dalam artikel ini





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