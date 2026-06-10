BYD Targetkan Raih Posisi Produsen Mobil Terbesar Dunia dalam Lima Tahun

Produsen mobil listrik BYD menargetkan menjadi produsen mobil terbesar dunia dalam lima tahun ke depan. Optimisme tersebut disampaikan pendiri CEO Wang Chuanfu di rapat pemegang saham di Shenzhen. BYD akan fokus penguatan teknologi baterai dan pengisian cepat. Saat ini perusahaan urutan keenam global dengan penjualan 4,6 juta kendaraan pada 2025. Ambisi membuat BYD bersaing dengan Toyota, Volkswagen, Hyundai meski volume penjualan Toyota lebih dari dua kali lipat. Namun penurunan pangsa Toyota di pasar asing membuka peluang. Ekspor BYD tumbuh 65 persen Januari-Mei 2026. Target ekspor tahunan 1,6 juta unit diperkirakan terlampaui. Baterai Blade gen kedua dan pengakuan sebagai merek premium diAustralia, Eropa, Amerika Selatan menjadi modal. Persaingan domestik dengan SAIC Motor, Geely, XPeng juga kian ketat. Data Mei 2026 menunjukkan BYD kembali jadi raja penjualan mobil listrik China setelah delapan bulan penurunan beruntun. Penjualan domestik naik 0,25 persen menjadi 383.453 unit, diiringi ekspor naik 80,4 persen menjadi 160.644 unit. Kenaikan driven seri Fangchengbao, Denza, dan merek supermewah Yangwang. BYD tekankan strategi jangka panjang untuk pertumbuhan berkelanjutan.

BYD memasang target tinggi untuk menjadi produsen mobil terbesar di dunia dalam waktu lima tahun ke depan. Optimisme ini disampaikan oleh pendiri dan CEO BYD , Wang Chuanfu, di hadapan hampir 1.000 pemegang saham dalam rapat tahunan di Shenzhen, Selasa (9/6/2026).

Penguatan teknologi baterai dan pengisian daya cepat menjadi andalan utama dalam strategi menggapai ambisi tersebut. Saat ini BYD berada pada posisi keenam produsen mobil global dengan penjualan 4,6 juta unit pada 2025. Ambisi tersebut akan membawa BYD bersaing ketat dengan Toyota, Volkswagen, dan Hyundai yang memiliki volume penjualan lebih dari dua kali lipat dibandingkan BYD. Namun, kinerja Toyota mulai lesu di pasar asing, sementara mobil buatan China justru mengalami pertumbuhan signifikan di kawasan Asia Tenggara dan Timur Tengah.

Ekspor BYD pada Januari-Mei 2026 tumbuh 65 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, dengan Brasil, Inggris, dan Australia menjadi pasar terbesar. BYD menetapkan target ekspor 1,6 juta kendaraan untuk tahun 2026 dan memperkirakan target tersebut akan terlampaui berkat tren penjualan awal tahun yang kuat. Keunggulan produk dari segi harga dan teknologi menjadi modal penting. Teknologi baterai Blade generasi kedua yang menggunakan kimia LMFP menawarkan pengisian lebih cepat dan jarak tempuh lebih jauh.

BYD juga mulai diakui sebagai merek premium di pasar internasional seperti Australia, Eropa, dan Amerika Selatan. Tak hanya menghadapi persaingan dari produsen global, BYD juga bersaing dengan perusahaan China lainnya seperti SAIC Motor, Geely, dan XPeng. Data penjualan intra-China menunjukkan BYD berhasil merebut kembali posisi raja penjualan mobil listrik di China pada Mei 2026 setelah delapan bulan beruntun mengalami penurunan.

BYD menjual 383.453 kendaraan pada Mei 2026, naik 0,25 persen dari tahun sebelumnya, mengungguli SAIC Motor yang hanya terjual 348.988 unit. Kenaikan didorong oleh penjualan seri Fangchengbao yang melonjak 139,7 persen, Denza naik 3,14 persen, dan merek supermewah Yangwang lebih dari dua kali lipat. Ekspor menjadi penopang utama pertumbuhan dengan penjualan luar negeri mencapai 160.644 unit pada Mei 2026, naik 80,4 persen. Laporan mentioning bahwa permintaan luar negeri yang kuat dan kinerja merek-merek premium mengimbangi tekanan di pasar domestik.

Wang menekankan strategi jangka panjang untuk pertumbuhan stabil dan berkelanjutan, didukung teknologi eksklusif yang terus dikembangkan. Dengan kondisi tersebut BYD optimis dapat menjadi produsen mobil terbesar dunia dalam lima tahun ke depan





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BYD Produsen Mobil Terbesar Teknologi Baterai Ekspor Penjualan Kendaraan Listrik SAIC Motor

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