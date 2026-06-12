BYD M6 DM Hadir dengan Teknologi Dual Mode yang Efisien dan Terjangkau

BYD M6 DM hadir sebagai solusi mobilitas yang lebih efisien dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia dengan teknologi Dual Mode yang mengedepankan pengalaman berkendara layaknya kendaraan listrik.

Direktur Operasional PT BYD Motor Indonesia Nathan Sun mengumumkan secara resmi harga BYD M6 DM di Hutan Kota Plataran, GBK, Jakarta, Jumat (12/6). Menurut President Director PT BYD Motor Indonesia Eagle Zhao, BYD M6 DM hadir sebagai solusi mobilitas yang lebih efisien dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia.

Segmen Multi Purpose Vehicle (MPV) selama ini menjadi salah satu tulang punggung pasar otomotif nasional dengan kontribusi lebih dari 30 persen terhadap total penjualan kendaraan. Kendaraan jenis ini banyak digunakan untuk kebutuhan keluarga maupun operasional usaha karena menawarkan kapasitas angkut dan fleksibilitas tinggi. Melihat kebutuhan tersebut, BYD menghadirkan M6 DM dengan teknologi Dual Mode yang mengedepankan pengalaman berkendara layaknya kendaraan listrik. Sistem ini memungkinkan mobil mengoptimalkan penggunaan tenaga listrik dan bahan bakar secara otomatis sesuai kondisi perjalanan.

Menurut pabrikan asal Tiongkok itu, teknologi tersebut mampu menghadirkan karakter berkendara yang responsif, halus, dan hemat energi, tanpa mengurangi kenyamanan maupun kepraktisan yang dibutuhkan pengguna MPV. BYD M6 DM juga dilengkapi dengan fitur-fitur lain seperti sistem infotainment yang canggih dan sistem keamanan yang lengkap. Dengan demikian, BYD M6 DM menjadi pilihan yang tepat bagi mereka yang mencari kendaraan yang efisien, terjangkau, dan nyaman.

Selain itu, BYD M6 DM juga memiliki kapasitas angkut yang besar dan fleksibilitas tinggi, sehingga cocok untuk kebutuhan keluarga maupun operasional usaha. Dengan demikian, BYD M6 DM menjadi pilihan yang tepat bagi mereka yang mencari kendaraan yang efisien, terjangkau, dan nyaman. BYD M6 DM juga dilengkapi dengan fitur-fitur lain seperti sistem infotainment yang canggih dan sistem keamanan yang lengkap. Dengan demikian, BYD M6 DM menjadi pilihan yang tepat bagi mereka yang mencari kendaraan yang efisien, terjangkau, dan nyaman





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BYD M6 DM Teknologi Dual Mode Kendaraan Listrik Efisien Terjangkau

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